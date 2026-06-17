La Coruña ‘de Primeira’ de Inés Rey: un futuro con 300.000 habitantes
La alcaldesa sitúa el proyecto de Coruña Marítima como el que marcará una generación en la ciudad
Hace siete años, una recién llegada Inés Rey era investida alcaldesa de A Coruña, la primera de la etapa democrática. Ahora recuerda ese día “con mucha ilusión”, pero en aquel momento la entrega del bastón de mando, como dijo aquel 15 de junio de 2019, suponía dejar atrás “un dos teitos que nos reducía como cidade”. Desde entonces han pasado 2.559 días, un título revalidado en 2023 y la mirada puesta en las municipales del próximo año, cuando confía en poder seguir desarrollando su proyecto de ciudad desde María Pita.
Este miércoles, cuando se cumplen tres años de su toma de posesión en los últimos comicios, convocó en Palexco al tejido social, asociativo, económico y político de la ciudad para realizar un viaje por su gestión. Bajo el lema ‘A Coruña, cidade de primeira’, la regidora, que en los últimos años puso en valor el término ‘coruñesismo’, volvió a incidir en el “orgullo y la identidad” de una ciudad “que nunca dejará de liderar”. Una ciudad que aspira a acercarse “por primeira vez ao horizonte dos 300.000 habitantes”.
Para hacer balance de los últimos años no estuvo sola. La periodista Isabel Bravo, presentadora del acto, entrevistó a diferentes personas, desde usuarios de centros cívicos y placeros, hasta representantes del ocio nocturno, de la cultura y del deporte. Todo ello en un acto estructurado para conocer el día, la tarde y la noche de una ciudad que nunca duerme. “As cidades viven do que son capaces de construír. Es por iso, cando chegamos ao Goberno municipal, asumimos unha responsabilidade moi clara: deixar atrás unha etapa marcada por demasiados proxectos pendentes, demasiadas infraestruturas bloqueadas e demasiadas oportunidades perdidas”.
Una “longa” lista de asuntos que la ciudad llevaba años esperando, como la estación intermodal, la transformación de Alfonso Molina, el Nuevo Chuac, los muelles interiores, el mercado de Santa Lucía o “grandes actuacións nos barrios” que reclamaban “unha intervención á altura da súa importancia”. Hoy en día, señaló Rey, “podemos dicir que todos os grandes asuntos que estaban enriba da mesa cando chegamos ao Goberno municipal están resoltos, en marcha ou encamiñados”.
Retos
Toda ciudad que hable de ambición, no obstante, tiene retos marcados. El primero, impulsar el área metropolitana: “Dar resposta a unha realidade que xa existe. Milleiros de persoas desprázanse cada día, traballan, estudan e desenvolven a súa vida más alá dos límites administrativos dos nosos concellos”. Una Gran Coruña “que precisa da implicación doutras administracións, especialmente da Xunta, para que o noso aeroporto siga crecendo e con él a nosa cidade”.
En este tiempo, A Coruña “captó máis de oito millóns de euros para emprego e formación e máis de 1.600 persoas accederon a un posto de traballo grazas aos programas municipais”. El otro gran desafío de nuestro tiempo es la vivienda. “Por iso impulsamos políticas que nos permiten dicir que estamos facendo todo o posible desde as nosas competencias”.
En los últimos años “incorporáronse preto de 3.000 novas vivendas ao parque residencial da cidade”, una de las mayores incorporaciones “da última década”. De ellas, más de 800 son viviendas protegidas, promovidas fundamentalmente en Xuxán. “Fomos a primeira cidade galega en obter a declaración de zona de mercado tensionado e unha das primeiras en regular as vivendas de uso turístico para protexer o uso residencial dos barrios e o dereito á vivenda”. El objetivo del Ayuntamiento es facilitar la creación de 11.000 nuevas viviendas hasta 2030.
Con el primer Plan de Barrios de la historia de la ciudad en marcha, que cuenta con un presupuesto previsto superior a los 125 millones de euros, Rey repasó varias actuaciones realizadas, como el mercado de Monte Alto o el Plan de Centros Cívicos, y señaló que “nueve de cada diez euros que se invierten están destinados a los barrios”. Tampoco puede faltar San Andrés en su repaso, por donde transitan 15.000 personas "a diario". En julio, como próxima actuación marcada, abrirá en Novo Mesoiro la primera de las nuevas Oficinas de Atención Ciudadana.
Capacidad para "emocionar"
Con una bicicleta de BiciCoruña en el escenario, la alcaldesa no podía dejar de lado el desarrollo de este servicio municipal que no deja de crecer y que ya cuenta con 856 bicicletas y 79 estaciones. Solo entre 2023 y 2025 el número de usuarios creció un 35%, superando el año pasado los 1,7 millones de usos. Todo ello, ironizó, “na cidade na que non se ían utilizar as bicicletas porque chove moito”.
Y, con la captación de fondos europeos, llegaron también las paradas de autobús accesibles, “a zona de Adelaida Muro e Matadeiro totalmente renovada, a Sardiñeira ou o novo vial de conexión coa avenida de Arteixo ou as melloras no tráfico do Polígono da Grela”. Pero una ‘cidade de Primeira’ no solo se mide por sus infraestructuras, también por su “capacidade para crear, para pensar e para emocionar”. “Os Museos Científicos Coruñeses recibiron preto de medio millón de visitantes. O Teatro Colón acadou cifras históricas de asistencia; o Coliseum converteuse nun dos grandes recintos musicais de España, con máis de 200.000 asistentes nun só ano. Máis tamén deportivo, enchendo as gradas para animar ao Básquet Coruña e levándoo de novo á ACB”.
A Coruña vuelve a estar en la élite. “O Dépor regresou á Primeira División, o Liceo –Jacobo Copa asistió ayer al acto– segue engrandecendo a súa lenda e miles de persoas practican deporte cada día na cidade”. Y es que A Coruña “fixo do deporte unha parte esencial da súa identidade”. Pero para la alcaldesa la ciudad también destaca por lo que crea, innova y educa, “tamén grazas a proxectos transformadores como a Cidade das TIC”.
Transformación urbana
Con el ADN de los coruñeses ya explicado, la regidora pasó a exponer su ambición. “Estamos deseñando a cidade das próximas décadas. E cando falamos diso hai un proxecto que simboliza todos os demais: Coruña Marítima”. Más de un millón de metros cuadrados llamados a protagonizar “a maior transformación urbana da historia recente da cidade”. Las grandes ciudades, señaló, “teñen momentos que marcan unha xeración. Coruña Marítima é ese momento para nós”.
Si las anteriores generaciones construyeron la Coruña moderna, la actual responsabilidad es “culminar a segunda gran modernización da cidade, a do século XXI, a da innovación e a do futuro”. Así, convertida en una urbe moderna, “amable, vibrante e chea de oportunidades”, Rey apuntó hacia su último reto, una ambición a la que “non hai ningún motivo para renunciar”: llegar a los 300.000 habitantes. “Temos capacidade, temos talento, temos empresas, temos universidade, temos unha posición privilexiada no Atlántico, temos confianza e, sobre todo, temos aos mellores veciños e veciñas para conseguilo”.
En la ciudad en la que ondeó por primera vez en un edificio público la bandera gallega, “o futuro de Galicia se escribe aquí”. “Hoxe xa non falamos dunha cidade que espera, dunha cidade que deixou atrás as súas contas pendentes para empezar a escribir a súa próxima gran transformación. Porque A Coruña era branquiazul antes de que o fose Galicia, unha cidade de primeira, que volve liderar e non deixará de facelo”, concluyó.
Antes de su discurso, y tras su entrada con todos los concejales socialistas, vídeos de coruñeses hablando de cómo ven la ciudad se intercalaban con las diferentes entrevistas. Estos despertaron las carcajadas de muchos asistentes, entre los que se encontraban desde representantes vecinales al delegado del Gobierno, el exalcalde Javier Losada, el presidente de Hospeco o el director de Tranvías, entre otros.
En uno de los diálogos con la conductora del acto, Carlos Martínez, de la asociación vecinal de Xuxán, adelantó que el bus pasará por el barrio el día 22 de junio. Otra de las participantes fue la próxima pregonera de A Coruña, la actriz Lucía Veiga, que defendió que la ciudad “está á cabeza” de la industria cultural.
Por su parte, el presidente de Galicia de Noite, Luis Diz, reconoció ser “inesista”: “Es la primera alcaldesa que se sienta con el ocio nocturno y los vecinos. Ese diálogo nos va a dar posibilidad de darle continuidad al ocio nocturno”.
Críticas de los populares
Pese a no acudir al acto, en el que Inés Rey condenó el “ruido e insulto permanente”, el PP de A Coruña aprovechó la jornada para dar su propio balance de la gestión de Inés Rey: “Los coruñeses están hartos de una alcaldesa que les miente y les engaña, que ha tirado la toalla, perdedora y sin ganas de luchar por la ciudad; solo preocupada por las fotos, la propaganda y los anuncios vacíos; que ha abandonado los barrios, que no tiene palabra, que no tiene credibilidad, que no pisa la calle, que no dialoga ni escucha, que no consensúa, que no solo no aporta soluciones a los problemas reales, sino que les crea más problemas, que se ríe de ellos”.
A todo esto añadieron que “estamos ante un fin de ciclo en A Coruña, ante una alcaldesa vencida, derrotada y hundida. Hay otra forma de gobernar”.