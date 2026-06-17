Hace 25 años | Niños y jóvenes pintan en el Millenium de A Coruña

Uno de los niños que participó en el concurso de pintura en el Millenium de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, niños y jóvenes participaron en un concurso de pintura rápida en el Millenium, mientras que hace 50, en 1976, había quejas en Oleiros por el retraso en la tramitación del alcantarillado en Santa Cruz de Liáns. En 1951, hace 75 años, Ramón Villar Ponte entraba en la Real Academia Gallega con un discurso que era respondido por Ramón Cabanillas. Y hace 100 años, en 1926, el Ayuntamiento mandaba reparar las columnas mingitorias.

Hace 25 años | Pintura para jóvenes en el Millenium y dos puntos negros de droga menos

El Millenium se convierte en un modelo para los jóvenes pintores. Más de sesenta niños y jóvenes se dieron cita al pie del obelisco Millenium para participar en el concurso de pintura rápida “Postales coruñesas”, organizado por El Corte Inglés y el club Abiria. Los aprendices de artistas plasmaron sobre el lienzo su visión del monumento que simboliza la entrada de la ciudad en el siglo XXI.

Por otra parte, han sido detenidos en dos bares cuatro jóvenes por tráfico de drogas. Las continuas quejas de los vecinos ayudaron a la Policía a erradicar un punto de tráfico de drogas en el Agra, en un bar de la calle Francisco Añón. Los agentes localizaron otro punto negro en Los Rosales y detuvieron al dueño de un bar en Alfonso Rodríguez Castelao.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de junio de 2001

Hace 50 años | Quejas por los malos olores ante el retraso del alcantarillado en Oleiros

El Ministerio de Obras Públicas tarda dos años en darle curso al alcantarillado del Ayuntamiento de Oleiros, incluyéndose en él el de Santa Cruz de Liáns. Hay proyectos y presupuestos presentados y depositados, mientras los olores, muy malos olores, siguen contaminando toda la demarcación -para que luego hablen de todo eso del medio ambiente y algo más-, con notables perjuicios, no sólo para nuestras fosas nasales sino para el bienestar de los vecinos y en detrimento del turismo. En suma, mientras las aguas fecales siguen su curso demoledor, los papeles duermen en Madrid.

Por otra parte, en las playas de la zona ha empezado a dejarse ver el verdor de la flora marítima intentando cubrir la negrura del petróleo.

Portada del 17 de junio de 1976

Hace 75 años | Ramón Villar Ponte entra en la Real Academia Gallega como numerario

En el salón de sesiones de la Real Academia Gallega, en acto estrictamente académico, se celebró la solemne ceremonia de recibir como académico numerario de la misma al electo don Ramón Villar Ponte, brillante escritor y profundo conocedor de nuestra historia. Habló de la actuación de las Hermandades en las diferentes esferas de la actividad intelectual: de la prosa, la poesía, las artes plásticas y el teatro, la labor científica, la prensa, etc, para terminar con un canto al país. A continuación, el ilustre poeta don Ramón Cabanillas Enríquez, designado por la Academia para contestar, recogió lo más saliente del discurso de Villar Ponte, glosándolo de modo altamente poético y dedicando a las figuras gallegas párrafos de hondo sentimiento.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de junio de 1951

Hace 100 años | El alcalde ordena la reparación urgente de las columnas mingitorias

El alcalde ordenó que por la sección de obras se proceda con urgencia a reparar y pintar las columnas mingitorias de esta ciudad. También dispuso que igual operación se realizase con los cestos de recoger papeles emplazados en varias calles y en los jardines. Del mismo modo dictó las oportunas medidas para que se proceda al adecentamiento de coches, carros y carretillos que se utilizan para diversos servicios municipales.

Por otra parte, en la policlínica gratuita fue curada la niña de diez años Amalia Núñez de una herida de dos centímetros de extensión en la región frontal, que le produjo un ladrillo, que al pasar por la calle de Juan Castro Mosquera le cayó desde un tejado de una casa que estaban reparando en dicha calle. La lesión fue calificada de pronóstico reservado.

Portada de El Ideal Gallego del 17 de junio de 1926

Hace 75 años | Los premiados de la Lotería Nacional en A Coruña Más información