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A Coruña

Érase una Red analiza el futuro de la creación musical junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia y una investigadora en IA

El espacio de HI Coruña acoge este jueves, 18 de junio el episodio 15 

Redacción
17/06/2026 15:26
Inauguración de Hi Coruña
Charla en HI Coruña
Patricia G. Fraga
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El espacio de HI Coruña (avenida Porto da Coruña, 3) acogerá este jueves 18 de junio, de 19.00 a 20.00 horas, el episodio 15 de Érase una red, el ciclo de tertulias que conecta literatura, ciencia y tecnología para fomentar el pensamiento crítico y el diálogo entre disciplinas.

La periodista y escritora Silvia Salgado conducirá este nuevo encuentro junto a dos invitados de excepción: José Trigueros, director de la Orquesta Sinfónica de Galicia, y Sofía Oriana, compositora especializada en música para cine e investigadora en inteligencia artificial aplicada a la creación musical.

A través de la mirada literaria de Tsvietáieva, el programa abordará cuestiones tan universales como la relación entre la infancia y la sensibilidad artística, el papel de la disciplina en la formación musical o la capacidad de la música para construir memoria emocional. La conversación permitirá además acercarse al trabajo cotidiano de una gran orquesta sinfónica y al proceso creativo detrás de la composición para audiovisual.

Entrada de Hi Coruña

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Uno de los bloques centrales del episodio estará dedicado a los desafíos que plantea la inteligencia artificial en el ámbito de la creación artística. ¿Puede una máquina componer música? ¿Es posible distinguir una obra creada con IA de una concebida por un ser humano? ¿Estamos ante una revolución tecnológica comparable a otros grandes cambios de la historia de la música? Estas serán algunas de las preguntas que centrarán el debate.

El programa también pondrá el foco en el papel de las instituciones musicales en el siglo XXI, analizando cómo una orquesta sinfónica puede conectar con nuevas generaciones en una época marcada por el consumo digital, las redes sociales y la fragmentación de la atención. Con este episodio, Érase una Red continúa explorando las conexiones entre literatura, pensamiento, cultura y tecnología, reuniendo voces de referencia para reflexionar sobre los grandes temas que atraviesan nuestro tiempo.

“Érase una red” es un ciclo de tertulias abiertas al público que conecta la literatura con el arte, la ciencia y la tecnología para fomentar el pensamiento crítico, el conocimiento compartido y el diálogo entre disciplinas.

La entrada es libre hasta completar aforo, previa inscripción. Tras el encuentro presencial, la tertulia se convertirá en un videopodcast disponible en todas las plataformas digitales.

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