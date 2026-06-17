Esta semana termina el colegio y cambia la estación. Se inicia el verano y, con él, los planes especiales. Uno de ellos ya toma forma en la explanada de O Parrote: regresa el popular tiovivo.

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Hace algo más de un año se ponía en marcha de nuevo esta atracción, que regresó en 2021 a A Coruña con destino a O Parrote, en terrenos de la Autoridad Portuaria. La empresa de Fredy Camarero -especializada en este tipo de atracciones, que ya estuvieron también en eventos en A Coruña como el Porto Feira de primavera- prevé que los trabajos de instalación culminen en los próximos días para poner en marcha el carrusel a partir de este sábado, 20 de junio.

En el verano de 2025 estuvo funcionando desde principios de julio hasta mediados de septiembre -cuando comenzó la etapa escolar- en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas, con precios de 3,50 euros el viaje y diez euros el bono de cuatro. Eso sí, tampoco se libró de las incidencias y justo el día en el que tenía que empezar a girar, una avería técnica obligó a posponer la inauguración.

El tiovivo de O Parrote se despide, pero volverá Más información

El tiovivo estuvo durante tres años instalado en O Parrote, convirtiéndose en un elemento de decoración más de la zona. Llegó después de la pandemia, en 2021, cuando los más pequeños necesitaban casi más que nadie recuperar la normalidad. Sin embargo, este desapareció en 2024 para realizar labores de reparación y mantenimiento. Su regreso se produjo en el verano de 2025, dispuesto a convertirse de nuevo en un clásico estival, que en este 2026 vuelve a repetir ubicación.