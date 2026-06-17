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A Coruña

El muelle de Trasatlánticos, listo para recibir a buques de gran tamaño tras su renovación

El recinto portuario estrena las nuevas defensas que están adaptadas a los cruceros más modernos

Iván Aguiar
Iván Aguiar
17/06/2026 03:50
Defensas instaladas en el muelle de Trasatlánticos
Defensas instaladas en el muelle de Trasatlánticos
Patricia G. Fraga
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El puerto de A Coruña cuenta con unas llamativas estructuras de color amarillo. Están ubicadas en el muelle de Trasatlánticos y han sido instaladas recientemente como parte de una importante obra de modernización de estas instalaciones.

Se trata de los nuevos norais y defensas que han sido instalados por la Autoridad Portuaria, que decidió acometer estos trabajos para modernizar este muelle, que fue inaugurado hace 35 años y que requería de unos sistemas adaptados a la flota actual.

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La entidad que preside Martín Fernández Prado explica que la ejecución de la obra “no fue sencilla” porque en todo momento se tuvo que “compatibilizar” con la llegada de los cruceros. De este modo, este espacio nunca estuvo cerrado y siguió en funcionamiento. La obra incluyó la instalación de 21 nuevas defensas y de 18 norais.

El coste de los trabajos asciende a 1,3 millones de euros. El Puerto coruñés señala que el muelle de Trasatlánticos entró en servicio “en los años 90 del siglo pasado” y que en los últimos tiempos ha registrado “una alta ocupación”, con “una media de más de 100 escalas al año”.

A esto hay que sumar que la flota de cruceros mundial ha experimentado “un notable cambio” y, en estos momentos, los mayores buques que hacen uso de la instalación tienen “unas dimensiones y desplazamiento mucho mayor” que aquellos para los que se diseñaron los sistemas de defensa y amarre iniciales.

Como muestra de esta situación, dos de los primeros barcos en estrenar este muelle hace 35 años fueron el ‘Queen Elizabeth II’ y el ‘Camberra’. Ambos transportaron a cerca de 1.700 pasajeros (más 1.000 tripulantes) y contaban con esloras de entre 250 y 294 metros. El ‘Iona’ es un trasatlántico que suele recalar en A Coruña en la actualidad. Transporta habitualmente a más de 5.000 visitantes (más 1.700 marinos) y su eslora es de 344,5 metros.

Eléctrico

Esta no será la única actuación prevista en el muelle de Trasatlánticos. La empresa especializada Regenera invertirá más de diez millones de euros en instalar el sistema de suministro eléctrico a los cruceros, que permitirá que los buques apaguen sus motores durante las escalas en el puerto coruñés, evitando así las emisiones a la atmósfera.

Este sistema, conocido como OPS por su nombre en inglés (Onshore power supply), se instalará también en Calvo Sotelo Sur, que se utiliza en el caso de escalas múltiples. Se prevé que pueda estar operativo a finales de 2027. La concesión tiene un plazo de 32 años.

Las obras incluirán la conexión con la red de distribución, un centro de transformación y conversión de frecuencia, cajas de conexión en ambos muelles, dos vehículos gestores del cable eléctrico que permiten el suministro simultáneo en ambos muelles. Con la puesta en marcha de este servicio, el puerto de A Coruña será uno de los primeros de España en ofrecer energía eléctrica a los cruceros.

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