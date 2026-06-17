Coti | “El concierto en María Pita el año pasado fue uno de los más hermosos de los últimos tiempos”

Coti, durante su concierto en la plaza de María Pita en agosto de 2025 Pedro Puig

Menos de un año después de tomar la plaza de María Pita, Coti vuelve a A Coruña, una ciudad a la que le tiene especial cariño, para formar parte de Noites do Porto. El próximo día 1 actuará en el muelle de Batería, en una velada que compartirá con Monsieur Periné.

Promete un concierto “con una banda muy potente, con estructura de rock” en el que repasará todos sus trabajos, desde “los clásicos” hasta “alguna que otra canción nueva”, un repertorio “muy potente”, pero siempre con un mantra bien claro: “Todo músicos de carne y hueso, tocando en directo y cantando en directo”, porque si algo tiene claro el músico argentino es que cada concierto tiene que ser diferente, “único”. “La única forma de hacer tantos conciertos que yo encontré es que haya una vivacidad y una variedad entre un concierto y otro, y para eso, la única manera es tocando con músicos reales”, asegura.

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Vuelve a una tierra que quiere y que guarda muchos lazos con su Argentina natal. “El año pasado toqué en la plaza de María Pita y... bufff... fue uno de los conciertos más importantes que di el año pasado, fue uno de los más hermosos de los últimos tiempos”, afirma Coti, que destaca que: “A Coruña, y Galicia en general, es un lugar que siento muy cercano a nuestra tierra, a nuestras raíces”. Preguntado sobre algún lugar especial, el músico recuerda “un concierto de música clásica” en la misma plaza en la que él actuó el año pasado, o “la playa”. “A veces me quedo medio de incógnito por allí, disfrutando, siempre que puedo me quedo un día para disfrutar de esa ciudad tan hermosa que es muy parecida a nuestra playa, en Argentina. Mar del Plata es muy de la esencia de A Coruña. Es una ciudad que me encanta”.

En breve se cumplirá un cuarto de siglo de su primer disco en solitario. “No sabría hacer un balance”, reflexiona Coti, que añade: “Miro lo que pasó y me gusta, me gusta lo que pasa, siento como que hay una coherencia muy importante en estos 25 años, me gusta seguir escuchando aquel primer disco, porque me gusta hacer discos de estudio que luego quiera volver a escuchar yo mismo”. “Hay una coherencia que tiene que ver con lo que siento”, comenta, recordando que con el tiempo muchas de sus canciones han sido versionadas, “la gente las sigue aceptando y haciendo nuevas versiones, algo que es maravilloso, como decimos nosotros, eso se banca”, apunta entre risas.

A veces me quedo medio de incógnito por allí, disfrutando, siempre que puedo me quedo un día para disfrutar de A Coruña, esa ciudad tan hermosa" Coti

Esta visión desde el presente le permite disfrutar de los logros que va alcanzando. “Ahora estoy haciendo una gira que no había soñado, tocamos en The Cavern, donde empezaron los Beatles en Liverpool, nunca había soñado tocar allí. Me pasó lo mismo con el teatro Colón (Argentina), que son lugares icónicos en la historia de la música”, afirma.

Ahora, sus planes giran en torno a los próximos conciertos y a un “proyecto de colaboraciones muy chulas”, como la recién estrenada ‘Luz de día’, “una versión medio de cumbia colombiana-mexicana”, “versiones divertidas de diferentes canciones”, explica el músico argentino.