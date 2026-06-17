A Coruña
Cortada una calle en Cuatro Caminos tras empezar a echar humo un coche que circulaba por ella
El suceso se produjo en Castiñeiras de Abaixo
Los Bomberos de A Coruña tuvieron que desplazarse este mediodía hasta el barrio de Cuatro Caminos, desde donde se recibió un aviso de que un coche había empezado a humear en marcha.
El vehículo afectado fue un Fiat 600, que empezó a echar humo de forma espontánea mientras circulaba por la calle de Castiñeiras de Abaixo.
Los servicios de emergencias se afanaron en localizar el foco del humo, que parecía proceder del aire acondicionado. Mientras trabajaban, tuvieron que cortar la calle por seguridad, ante la expectación que la situación estaba levantando. Los vehículos están siendo desviados, incluso los autobuses, que se están viendo obligados a dar una vuelta importante para evitar la zona.