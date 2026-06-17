Coche y bus de línea, las alternativas al apagón de los trenes Regionales

Un operario supervisa la zona acotada para los buses, este martes, en la estación de tren de A Coruña Quintana

Los trenes Regionales se despidieron el pasado 5 de junio de A Coruña para dejar atrás lo provisional de la estación de tren. Un mal necesario para que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) pudiese acometer las últimas obras en la playa de vías y andenes con el objetivo de que a mediados del mes de julio entren en funcionamiento las plataformas que darán vida a la ansiada intermodal. Desde entonces, los convoyes S-599 y S-594 que prestan servicio en las líneas A Coruña-Vigo Guixar, A Coruña-Ferrol y A Coruña-Lugo-Ourense dejaron de hacerlo sobre vías desde la urbe herculina a las primeras paradas –hasta Santiago, en el caso de la línea hacia Guixar, y hasta Betanzos, en el caso del eje ferrolano y lucense-ourensano– para hacerlo por carretera gracias a una flota de buses fletada por Renfe.

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Once días después del inicio del corte parcial en la estación –hasta el 26 de junio solo afecta a los Regionales y a un Avlo a Madrid–, los usuarios que a diario utilizaban estos servicios los echan de menos. Y es que, a los cambios de horario en las conexiones se suma la duración del trayecto. En horas con mucho tráfico, hasta el doble de tiempo de lo que suponía antes del ‘apagón’ en la avenida del Ferrocarril. Pero también, incluso, con cancelaciones repentinas que deja sin opciones al viajero que necesita el servicio para acudir a sus puestos de estudio o trabajo: “Es todo un caos”, comentan algunos de los viajeros afectados. Un caos que se aguarda incluso peor para después de San Juan, cuando el transporte ferroviario se despida por dos semanas de la terminal coruñesa.

Las alternativas

Al conocer la noticia del corte ferroviario en A Coruña, muchos de los usuarios habituales optaron por buscar alternativas. La mayoría de ellas tienen que ver con el coche particular, pero otros muchos prefieren el servicio por carretera que ofrece Monbus, al tener mejores horarios que los nuevos que ofrece Renfe en este transporte alternativo. Los que por ahora siguen viajando con la operadora pública, hacen un balance “cautelosamente positivo” de estos primeros días. Según explican desde la Plataforma de Usuarios de Media Distancia, “salvo algunas excepciones –y contando con largas caminatas todas las mañanas para llegar al bus (ubicados al final de los andenes)–, los servicios Regionales han ido transcurriendo con relativa normalidad y se está pudiendo completar las rutas”.

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El gran “jaleo” sucedió durante la jornada de este martes. El primer servicio del día entre A Coruña y Vigo Guixar (12411) no pudo prestar el servicio de manera habitual por una “incidencia técnica puntual”. Según comentan desde la compañía, “se intentó disponer de medios alternativos para los viajeros, no siendo posible debido a la elevada demanda de servicios de autobuses a esa hora”. Finalmente, se fueron reubicando en las siguientes circulaciones en la medida de lo posible teniendo en cuenta la alta ocupación del resto de los trenes. “Ante el gran retraso del tren, me vine en coche. Me olvidé de anular el de la tarde y antes de que me penalizaran les escribí una reclamación. Les dije quién les penalizaba a ellos por llegar tarde, que si fueran un poco decentes no me penalizarían por no utilizar el tren de la tarde. De momento, no me llegó aviso de ningún tipo”, apuntaba uno de los usuarios afectados.

“De cara al corte total en la estación de A Coruña el próximo domingo 26 de junio, confiamos y esperamos que la logística de los autobuses esté bien dimensionada y coordinada para absorber el volumen de usuarios sin generar aglomeraciones ni demoras significativas”, auguran desde la plataforma.