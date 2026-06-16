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A Coruña

Vandalizan de madrugada la fachada de la Fundación Barrié de A Coruña

Desde la entidad lamentan los daños causados y se encuentran en proceso de identificar a los autores de los ataques

Dani Sánchez
Dani Sánchez
16/06/2026 12:53
Entrada principal de la Fundación Barrié, esta mañana, vandalizada
Entrada principal de la Fundación Barrié, esta mañana, vandalizada
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La Fundación Barrié, situada en el Cantón Grande de A Coruña, ha amanecido este martes con restos de un producto extraño en su fachada principal fruto de un acto vandálico. Los desperfectos afectaron a la puerta de entrada, aunque todavía quedan restos por el suelo. Aunque por el momento se desconoce exactamente qué producto usaron los autores del ataque, testigos presenciales creen que ser cemento, o incluso simple pintura blanca.

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Desde la entidad educativa y cultural lamentan los daños causados y explican que ya se encuentran en proceso de identificar a los vándalos: "Estamos siguiendo los pasos necesarios. Nos vandalizan cada dos por tres", inciden desde la Barrié. En este sentido, no es la primera vez que la fundación sufre actos similares, aunque estos ataques se debían más a pintadas en las lonas.

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