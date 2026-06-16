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A Coruña

Una exposición en la ONCE en A Coruña que se ve a través del tacto

La organización inaugura la ‘Exposición Hermanos Lombar’, que mostrará las obras de dos hermanos con sordoceguera con motivo del día mundial de esta discapacidad

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
16/06/2026 20:18
Actos en la ONCE de A Coruña con motivo del Día Internacional de las Personas Sordociegas
La ‘Exposición Hermanos Lombar’, en la delegación de la ONCE 
Germán Barreiros
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La Delegación de la ONCE en Galicia, situada en A Coruña, inauguró este martes la ‘Exposición Hermanos Lombar’, una muestra con obras de dos hermanos con sordoceguera, Francisco y Alfonso Lombar, que forma parte de los actos organizados en toda España con motivo del Día Internacional de esta discapacidad, que padecen más de 8.000 personas en España.

En esta exposición, Francisco presenta esculturas realizadas con metal reciclado, cargadas de simbolismo; mientras que Alfonso expone piezas talladas en diferentes tipos de piedra, hechas a medida. Las obras pueden verse y tocarse para descubrir detalles a través del tacto.

La inauguración formó parte de la presentación del cupón de la ONCE dedicado a las personas con sordoceguera, una iniciativa para mostrar ‘‘las manos que nos hablan” y con la que se pretende llevar a la sociedad un mensaje de sensibilización, reconocimiento y compromiso con una realidad todavía poco conocida.

Así lo manifestaron los propios usuarios en el acto, que contó con la participación de Carlos Fernández Lamigueiro, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Galicia; Begoña Abeijón Fernández, directora xeral de Discapacidade da Xunta de Galicia; María Alonso Mesia, presidenta de la Federación de Sordos de Galicia.

La celebración incluyó el testimonio de una persona con sordoceguera, que compartió su experiencia en primera persona y puso de relieve el papel fundamental de los apoyos especializados en su vida diaria, pues la sordoceguera es una discapacidad única que surge como consecuencia de la combinación en una misma persona de una discapacidad visual y auditiva. Afecta a 15 de cada 100.000 habitantes, por lo que, en España, a falta de un censo definitivo, incluye más de 8.000 personas, de las que más de 3.200 están afiliadas a la ONCE.

Las personas sordociegas requieren recursos específicos y profesionales especializados que faciliten su participación social. En este ámbito, la Fundación ONCE para Personas con Sordoceguera desarrolla una labor esencial mediante la mediación, un apoyo que facilita la comunicación, la comprensión del entorno, la toma de decisiones y la participación en actividades educativas, sanitarias, laborales, administrativas, culturales y comunitarias.

En 2025, se alcanzó un récord histórico con 116.478 horas de mediación prestadas a personas con sordoceguera, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Este dato refleja el compromiso del Grupo Social ONCE con la inclusión, la accesibilidad y la mejora de la calidad de vida de estas personas y sus familias.

Con esta programación de actos en toda España, la ONCE quiere recordar que las personas sordociegas tienen derecho a estar presentes, comunicarse, decidir, disfrutar de su entorno y participar plenamente en la sociedad. 

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