Tranvías se centra en el futuro y ve una “oportunidad” en el nuevo concurso de transporte de A Coruña

El director de Tranvías, Ignacio Prada Quintana

Tranvías, la empresa que gestiona el servicio de autobuses urbanos de A Coruña, tiene previsto celebrar el próximo lunes 29 de junio la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, en la que se abordará la aprobación de las cuentas anuales y otros asuntos de especial relevancia. Uno de ellos es vital para su actividad en el futuro. Se trata, tal y como figura en el orden del día, de la “autorización” para concurrir “a la licitación del contrato de transporte público del Concello de A Coruña”.

El cambio histórico de la empresa de autobuses de A Coruña, que inicia una nueva etapa como Tranvías Más información

La previsión del Gobierno local es que el nuevo servicio de autobús empiece a prestarse el 31 de mayo de 2027, pocos días después de la celebración de las elecciones municipales, y que la concesión tenga una duración de 15 años, según recoge un anuncio de información previa publicado el pasado mes de octubre en el Diario Oficial de la Unión Europea. La edil de Movilidad, Noemí Díaz, explicó a finales del año pasado que las bases del concurso ya estaban casi terminadas.

Relevancia

El director de Tranvías, Ignacio Prada, cree que esta licitación puede ser positiva para la compañía. “Vivimos actualmente en un momento en el que la ciudad avanza hacia modelos más sostenibles y accesibles. Estamos hablando de recuperar espacios para las personas y, por esa razón, entendemos que el nuevo concurso va a ser una oportunidad”, aseguró.

Entre otras cuestiones, señaló que la nueva concesión es “especialmente relevante” porque servirá para asentar “el éxito” que ya tiene la empresa y debido a que es una ocasión clave para lograr que el transporte público se convierta “en el eje fundamental de la movilidad urbana universal y sostenible de la ciudad”.

Buses

Prada expuso algunas ideas para lograr la mejora del servicio. “Será esencial adaptarse a la demanda, pero manteniendo y mejorando la calidad, es decir, optimizando líneas, recorridos y fomentando el uso del transporte, algo que desde Tranvías hemos tenido siempre claro y que nos ha llevado al éxito. Y por eso nosotros estamos preparados”, afirmó.

Estas declaraciones del director de Tranvías se produjeron el pasado jueves durante un acto para presentar el rediseño de su logotipo y en el que se hizo público el cambio de nombre de la firma, de Compañía de Tranvías de La Coruña a Tranvías. También destacó el crecimiento continuado del uso del autobús urbano en A Coruña en los últimos años y el papel clave que desempeña el servicio público de transporte colectivo en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. En 2025 se registraron 28,5 millones de viajes en este sistema de movilidad.

Por otra parte, Ignacio Prada anunció que antes de que acabe este año se ampliará su flota con la incorporación de más vehículos para dar respuesta a la demanda creciente.