Vista del puerto de Oza Quintana

Las embarcaciones Salvamar 'Betelgeuse' y 'María Pita' remolcaron en la madrugada de este martes en A Coruña al pesquero 'Nuevo San Cibrán'. El barco quedó a la deriva a una milla de la Torre de Hércules cuando se encontraba faenando. Aunque realizó intentos por arrancar, el fallo mecánico en el motor dejó al pesquero sin capacidad de maniobra y obligó al patrón a solicitar asistencia inmediata.

#Coruña - Esta noche, las embarcaciones Salvamar Betelgeuse y María Pita 🛟 tuvieron que remolcar al pesquero "Nuevo San Ciprián" cuando se encontraba a la deriva próximo a las rocas 🪨 de la zona de la Torre de Hércules. pic.twitter.com/9qvRzhVnox — Eloy TP (@EloyTP) June 15, 2026

El buque, de unos 23 metros de largo y con nueve tripulantes a bordo, fue trasladado al puerto interior de A Coruña sobre las 22.15 horas de este lunes. La operación, que se demoraría hasta las 01.20 horas, se saldó con todos los tripulantes a salvo y el barco en suelo coruñés. Una vez reparada la avería, la embarcación salió al mar de nuevo a las pocas horas.