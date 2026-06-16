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A Coruña

Remolcan un pesquero a la deriva en la zona de la Torre de Hércules

El buque, con nueve tripulantes a bordo, fue rescatado en la madrugada de este martes por las embarcaciones Salvamar Betelgeuse y María Pita

Dani Sánchez
Dani Sánchez
16/06/2026 10:26
Vista del puerto de Oza
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Las embarcaciones Salvamar 'Betelgeuse' y 'María Pita' remolcaron en la madrugada de este martes en A Coruña al pesquero 'Nuevo San Cibrán'. El barco quedó a la deriva a una milla de la Torre de Hércules cuando se encontraba faenando. Aunque realizó intentos por arrancar, el fallo mecánico en el motor dejó al pesquero sin capacidad de maniobra y obligó al patrón a solicitar asistencia inmediata.

El buque, de unos 23 metros de largo y con nueve tripulantes a bordo, fue trasladado al puerto interior de A Coruña sobre las 22.15 horas de este lunes. La operación, que se demoraría hasta las 01.20 horas, se saldó con todos los tripulantes a salvo y el barco en suelo coruñés. Una vez reparada la avería, la embarcación salió al mar de nuevo a las pocas horas.

Remolcan un carguero averiado hasta el puerto de A Coruña

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