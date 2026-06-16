Piden cárcel para cuatro hombres acusados de  apuñalar a otro en A Coruña

Una imagen de la calle Orzán Dani Patiño

Cuatro hombres han reconocido haber golpeado y apuñalado a otro en la calle del Orzán de A Coruña tras haber consumido alcohol y drogas y se han mostrado arrepentidos por lo sucedido.

"Estábamos todos de fiesta, drogándonos", ha manifestado el autor confeso de 12 puñaladas a la víctima en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial coruñesa.

"Yo esa navaja no la llevaba encima, alguien me dio una chaqueta que estaba en la barra del bar y en esa chaqueta había una navaja", ha explicado. No obstante, ha insistido en no recordar "casi nada" de la reyerta. "Me reconozco en el vídeo que vi después", ha aclarado.

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En este sentido, ha declarado que está bajo tratamiento "crónico" psiquiátrico "desde los 18 años" y en el momento de los hechos estaba pasando una "mala temporada". "Me estaba drogando todos los días, bebiendo alcohol, fumando porros y metiendo cocaína a diario, no era yo, consumía de todo", ha reiterado.

Así, este hombre está acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa por el que Fiscalía solicita una pena de siete años y seis meses de prisión, así como dos años de cárcel por tenencia de arma prohibida. Durante la vista, se ha mostrado arrepentido por lo sucedido. "Quería pedir perdón a la víctima y a mi familia", ha recalcado.

En esta jornada también han prestado testimonio los otros tres procesados. En la misma línea, han reconocido haber consumido drogas en el momento de los hechos y han mostrado arrepentimiento. "Bebimos alcohol desde la una de la tarde y luego nos estuvimos metiendo coca y fumando marihuana", ha especificado uno de ellos.

Todos están acusados de un delito de lesiones agravadas por los que el Ministerio Público reclama cuatro años y seis meses de prisión y para uno de ellos, además, otros seis meses de cárcel por el delito de resistencia a la autoridad.

En una intención de reparar "el daño causado" a la víctima, estos tres encausados han consignado diferentes cantidades económicas antes de la vista en concepto de indemnización. En concreto, una suma total de más de 10.000 euros.

Víctima

Por su parte, la víctima ha declarado en Sala que la agresión comenzó "con un forcejeo con uno de ellos". A continuación, según su relato, recibió "un golpe por la espalda" y cayó al suelo. "En el momento que me intento incorporar recibo una patada en la cara y a partir de ahí me quedo con gran conmoción, cierro los ojos, intento cubrirme de la mejor manera posible y recibo una lluvia de golpes", ha concretado.

En cuanto a la docena de puñaladas, ha asegurado que no fue consciente en el momento. "Me lo dijo el médico de Urgencias, yo no tenía conocimiento de que había sido apuñalado", ha insistido. "Pierdo la conciencia durante bastante tiempo y la vuelvo a recuperar de manera intermitente", ha indicado respecto a la pelea.

Cuestionado por las secuelas, ha apuntado que además de "cicatrices" carece de "sensibilidad en el lado izquierdo de la cara". "Es una molestia constante", ha dicho al respecto.

Hechos

En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que en la madrugada del 19 de abril de 2024 se abalanzaron sobre la víctima "y le propinaron varias patadas en la cabeza, en la espalda y en el pecho, así como puñetazos, mientras se encontraba tirado en el suelo, sin ninguna posibilidad de oponerse a la agresión".

En el curso de la misma, uno de ellos "con la intención de acabar con la vida" del hombre "le clavó en 12 ocasiones una navaja automática". Cuando se sacó el arma, los demás procesados cesaron la agresión y se apartaron. Poco después fueron detenidos.