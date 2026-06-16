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A Coruña

Marqués de Pontejos, la calle de A Coruña referente en respuesta social

Las cinco viviendas municipales serán destinadas en septiembre a entidades para facilitar la inclusión de personas con discapacidad

Lara Fernández
Lara Fernández
16/06/2026 15:16
Visita de la alcaldesa y de la concejala de Bienestar Social a las viviendas municipales de Pontejos
Visita de la alcaldesa y de la concejala de Bienestar Social a las viviendas municipales de Pontejos
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Marqués de Pontejos se prepara para convertirse en una calle referente en respuesta social. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visitó este martes el edificio municipal de la calle, acompañada por la concejala de Bienestar Social, Nereida Canosa, y por representantes de entidades sociales, para presentar la propuesta de destino social de las cinco viviendas y bajos municipales de este inmueble. 

Con el fin de poner el patrimonio público al servicio de proyectos sociales con impacto directo en la vida de la ciudadanía, la regidora explicó que el uso social de estas viviendas "está orientado a proyectos de autonomía personal, transición a la vida independiente, inclusión comunitaria y acompañamiento especializado". 

En un contexto en el que el acceso a la vivienda es cada vez mayor, Rey recordó que hay colectivos "con una barrera añadida": "A la dificultad general de acceder a una vivienda y se suma la necesidad específica de tener entornos adecuados, apoyos profesionales que ayuden a esa progresión hacia una vida autónoma". 

La iniciativa está pensada para personas con discapacidad, diversidad funcional, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, neurodivergencias u otras necesidades específicas de apoyo. Durante la visita participaron entidades sociales de referencia en este ámbito, como Asperga, Aspanaes, Adcor y Aspronaga. "La experiencia es fundamental para que estos proyectos no sean solo una cesión de espacios, sino una verdadera oportunidad de autonomía, acompañamiento e inclusión". 

La previsión es entregar estas cinco viviendas en septiembre. La titularidad de las viviendas seguirá siendo municipal, el destino será finalista y los proyectos deberán contar con seguimiento y evaluación. 

La iniciativa también incluye los bajos municipales del edificio. En este caso, se están concluyendo unas bases específicas para abrir un procedimiento de concurrencia pública orientado a proyectos de empleo inclusivo, centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción y entidades de la economía social.

El objetivo es que estos bajos, situados en una zona de valor urbano y comercial, puedan acoger iniciativas vinculadas a la inclusión sociolaboral, al empleo protegido y a la generación de oportunidades para colectivos con mayor dificultad de acceso al mercado laboral.

¿Por qué el edificio municipal de Pontejos, en A Coruña, tiene tres fachadas diferentes?

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