Los Cantones dan la bienvenida a sus nuevos bancos de madera

Los operarios instalan los nuevos bancos a la altura de la estación de BiciCoruña de los Cantones D.V.

La reforma de los Cantones sigue avanzando y en las últimas semanas es el mobiliario público el que está tomando el protagonismo. Después de la instalación de las farolas, el Ayuntamiento está colocando ahora los bancos que estarán repartidos entre Cantón Grande y Pequeño.

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Una de las sorpresas fue la instalación de una bancada circular a la altura de la Fundación Barrié. En la misma zona, pero más pegada al carril bici y a la estación de BiciCoruña, este martes los operarios trabajaban en la colocación de los bancos de madera que completarán la instalación de mobiliario de descanso.

Se trata de un modelo como el que se puede ver desde hace semanas en la nueva parada de autobús del teatro Colón, que combina hormigón y madera. El arquitecto responsable, Xan Mosquera, explicaba que se han creado bancadas con bloques de piedra cortados de manera diagonal, a los que se reviste de madera, un material mucho más cómodo. Tras este espacio le llega el momento a los bancos de los Cantones, "bancos más pequeños para generar intimidad, otros orientados a ver el Obelisco para ti solo y otros para disfrutar del ajetreo de los Cantones".