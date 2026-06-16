Las profesiones sanitarias con mayor empleabilidad abren sus puertas: Open Day de ef ciclos formativos salud el 20 de junio

Open Day de ef ciclos formativos salud

La creciente demanda de profesionales cualificados en el ámbito sanitario convierte a la formación especializada en una de las mejores vías de acceso al empleo. Con el objetivo de acercar esta realidad a futuros estudiantes y sus familias, ef ciclos formativos salud celebrará el próximo 20 de junio una jornada de puertas abiertas en su campus de A Coruña.

La sesión tendrá lugar de 11.00 a 13.00 horas en las instalaciones de la avenida de Arteixo 17-19 y permitirá conocer de primera mano algunas de las titulaciones más demandadas por hospitales, laboratorios, clínicas y centros asistenciales.

El futuro de la sanidad necesita nuevos profesionales

El envejecimiento de la población, los avances tecnológicos y el crecimiento de la investigación clínica están impulsando la necesidad de incorporar nuevos perfiles sanitarios altamente cualificados. En este contexto, los ciclos formativos de la rama biosanitaria se han consolidado como una de las opciones con mejores perspectivas laborales. Durante el Open Day se presentarán los ciclos de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Laboratorio Clínico y Biomédico, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Dietética y el programa de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

Open Day de ef ciclos formativos salud

Una experiencia cercana y orientada al empleo

Los asistentes podrán recorrer las instalaciones, conocer los espacios técnicos utilizados durante la formación y conversar directamente con docentes y profesionales del sector.

La jornada permitirá resolver dudas sobre contenidos académicos, prácticas en centros sanitarios y oportunidades de inserción laboral. Además, los visitantes descubrirán cómo la metodología práctica del centro prepara al alumnado para integrarse con éxito en un sector que demanda cada vez más especialistas.

Open Day de ef ciclos formativos salud

Open Day - ef ciclos formativos