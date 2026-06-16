Las catorce nuevas viviendas públicas de Xuxán se sortearán en julio

La concelleira de Vivenda visita las obras de una promoción en Xuxán Carlota Blanco

En Xuxán, donde la alcaldesa anunció hace días que las cincuenta viviendas municipales de alquiler social se entregarán en 2027, estuvo este martes la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que visitó la promoción de catorce nuevas viviendas públicas que se sortearán en julio. Se trata de un inmueble en la parcela Z-06, que supondrá una inversión de más de 3,3 millones, cofinanciado con fondos europeos.

El edificio tendrá dos plantas con viviendas de dos dormitorios, todas con garajes y sótanos. Según la conselleira, “serán uns fogares accesibles, luminosos e eficientes enerxéticamente”. El inmueble constará de una fachada invertida, lo que aumentará la inercia térmica. Además se dispondrá de sistema de aerotermia individual y también paneles fotovoltaicos en el techo, posibilitando mayor ahorro en el suministro eléctrico en los elementos comunes de la comunidad.

Allegue detalló que los trabajos ya superan el sesenta por ciento de ejecución y se prevé que estén concluidos para antes de que termine el año. Por otra parte, anunció que el 14 de julio se realizará el sorteo ante notario de estas viviendas entre los inscritos en el Rexistro de Demandantes de Vivenda. Señaló, además, que es el primer sorteo en el que ya se considera el aumento del límite máximo de renta hasta cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), 4,5 en familias numerosas.

La conselleira apuntó que estos hogares se adjudicarán en alquiler y el 40% de ellos se destinarán a menores de 36 años. Estas viviendas se adjudicarán en régimen de alquiler accesible, con rentas que rondarán entre los 130 y los 190 euros mensuales. La Xunta tiene actualmente en A Coruña un total de 1.061 hogares públicos en diversas fases de ejecución.