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A Coruña

La Xunta ve "una hipoteca para los gallegos" la "transferencia outlet" de la autopista AP9

Efe
16/06/2026 14:34
Varios coches circulan por la AP-9
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Patricia G. Fraga
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La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha calificado este martes como "una hipoteca para los gallegos" la "transferencia outlet" de la autopista AP-9, que vertebra Galicia de norte a sur.

La Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso ha aprobado este martes el texto acordado por el PSOE, Sumar y el BNG para traspasar a Galicia la autopista AP-9, con los votos en contra del PP, que ha advertido de "serios indicios de inconstitucionalidad" en el texto, y de Vox.

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En un acto en A Coruña, Martínez Allegue ha valorado esta cuestión, sobre la que "en Galicia existía unanimidad desde hace más de una década", aprobada en el Parlamento, aunque ahora acusa al PSOE, al BNG y a Sumar, que "no tiene nada que ver con Galicia", de romper este consenso.

De hecho, ha apuntado que la transferencia aprobada en el Congreso, que ha definido como "outlet", "nada tiene que ver con la transferencia aprobada en el Parlamento gallego".

Con esta medida Galicia tendrá que asumir bonificaciones y no podrá acceder a la información de las prórrogas, sobre la que se trabaja en Europa, porque "el Gobierno central la niega".

Cree que el texto abordado en el Congreso "pone en una situación cómoda a Pedro Sánchez" y, a la vez, supone "una hipoteca para los gallegos y las gallegas". 

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