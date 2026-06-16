La riada de deportivistas en Bilbao obliga a alquilar una segunda gabarra

La Kuadrilla, en un desplazamiento

Una riada de aficionados deportivistas realizarán mañana por la ría de Nervión una de las celebraciones más originales, atrevidas y divertidas de cuantas se han podido ver con motivo del retorno a Primera División. No será una, sino dos las gabarras que fletará finalmente la peña deportivista La Kuadrilla entre Bilbao y Getxo. La noticia adelantada por El Ideal Gallego permitió a los coruñeses conocer la iniciativa, y muchos no lo han dudado dos veces a la hora de reserva su plaza.

Celebramos donde queremos Más información

Finalmente, serán más de 110 las personas que se suban a las dos embarcaciones, muy parecidas a las que utiliza el Athletic Club y que en la Copa del Rey de 2025 dejaron imágenes espectaculares. Tanto, que algún deportivista de Bilbao se montó una película en la cabeza y soñó algo parecido en blanco y azul. Y ese fue Enrique Rodríguez, presidente de la peña La Kuadrilla. “Llenamos el primer barco, hemos sacado un segundo, y la verdad es que la organización queremos que quede perfecta. No sabemos decir de dónde viene cada uno, pero nos han dicho que muchos llegan desde A Coruña”, explica.

El deportivismo sacará una gabarra por Bilbao para celebrar el ascenso Más información

La imagen será también muy parecida a la de los escoceses de la Tartan Army, quienes dejaron imágenes para el recuerdo durante su estancia en Boston. El precio es de 25 euros, habrá barra libre de kalimotxo y cerveza, y también una actuación sorpresa por el camino. Antes, como no podía ser de otra forma, habrá la previa correspondiente.