La riada de deportivistas en Bilbao obliga a alquilar una segunda gabarra
Serán más de 110 los participantes en la iniciativa
Una riada de aficionados deportivistas realizarán mañana por la ría de Nervión una de las celebraciones más originales, atrevidas y divertidas de cuantas se han podido ver con motivo del retorno a Primera División. No será una, sino dos las gabarras que fletará finalmente la peña deportivista La Kuadrilla entre Bilbao y Getxo. La noticia adelantada por El Ideal Gallego permitió a los coruñeses conocer la iniciativa, y muchos no lo han dudado dos veces a la hora de reserva su plaza.
Finalmente, serán más de 110 las personas que se suban a las dos embarcaciones, muy parecidas a las que utiliza el Athletic Club y que en la Copa del Rey de 2025 dejaron imágenes espectaculares. Tanto, que algún deportivista de Bilbao se montó una película en la cabeza y soñó algo parecido en blanco y azul. Y ese fue Enrique Rodríguez, presidente de la peña La Kuadrilla. “Llenamos el primer barco, hemos sacado un segundo, y la verdad es que la organización queremos que quede perfecta. No sabemos decir de dónde viene cada uno, pero nos han dicho que muchos llegan desde A Coruña”, explica.
La imagen será también muy parecida a la de los escoceses de la Tartan Army, quienes dejaron imágenes para el recuerdo durante su estancia en Boston. El precio es de 25 euros, habrá barra libre de kalimotxo y cerveza, y también una actuación sorpresa por el camino. Antes, como no podía ser de otra forma, habrá la previa correspondiente.