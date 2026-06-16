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A Coruña

La música electrónica volverá a sonar en Santa Margarita con Kanding Ray, Surgeon o Steve Bug

El Festival Electrónica Coruñés (FEC) volverá el 14 y 15 de agosto con referentes internacionales y talento gallego

Óscar Ulla
Óscar Ulla
16/06/2026 12:00
Una actuación del Festival de Electronica Coruñes (FEC), en su edición de 2022
Una actuación del Festival de Electronica Coruñes (FEC), en su edición de 2022
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Artistas internacionales y talento gallego se entremezclarán en el parque de Santa Margarita en el regreso del Festival Electrónica Coruñés (FEC), que hace unos días confirmaba su presencia en el mes de agosto: los días 14 y 15 de agosto.

Una actuación del Festival de Electronica Coruñes (FEC), en su edición de 2022

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El regreso de la cita, tras dos años de ausencia, se enmarca en la programación cultural de las Fiestas de María Pita. Para la ocasión, el FEC contará con nombres como Kanding Ray (recientemente ganador de un Goya por su participación en la banda sonora de la película 'Sirat', de Oliver Laxe); el Dj británico Surgeon; el alemán Steve Bug, una de las figuras fundamentales de la electrónica de los años 90; Slit Observers; Objekt; el español Reeko; Russ; y los gallegos Dj Swisherman, Breixo Martínez y Roi.

El festival tendrá lugar en el anfiteatro de Santa Margarita, un espacio que la organización considera "parte de la propia filosofía del proyecto", al aire libre y en pleno corazón de A Coruña. Los primeros abonos, indican, se pondrán a la venta en la página web del festival.

El FEC, explican, nació con la intención de contribuir a la música electrónica "ocupe el lugar cultural que merece y demostrar que puede formar parte de la programación pública de una ciudad, conviviendo con su patrimonio, sus espacios y su identidad".

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