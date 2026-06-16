La Justicia respalda al Ayuntamiento de A Coruña frente al Estado: no tendrá que asumir los gastos de mantenimiento de la antigua cárcel

Antigua cárcel provincial de A Coruña Archivo El Ideal Gallego

Hace más de un año y medio que una sentencia judicial liberó al Ayuntamiento de A Coruña de abonar 2,8 millones de euros por la antigua cárcel provincial. Pero la disputa no se acabó ahí y el Estado recurrió el fallo, alargando el estado de abandono de este inmueble. Este martes, no obstante, la justicia ha vuelto a dar la razón al Gobierno local: desestima dicho recurso de apelación y rechaza que sea el Ayuntamiento quien tenga que hacerse cargo de los gastos de mantenimiento.

Si bien todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el Gobierno municipal valora positivamente el resultado de la sentencia, "que apuntala a posición do Concello da Coruña". Además, el Ayuntamiento mantiene abierto el diálogo con el Estado "para resolver a titularidade do cárcere provincial". Esta negociación "estase producindo con discreción, e antes de agosto prevese unha nova reunión entre o Goberno local e o Goberno de España", añaden fuentes municipales.

El fallo emitido este martes confirma la sentencia dictada en noviembre de 2024 y exime al Gobierno local de correr con los quince millones de euros que reclamaba el Estado.