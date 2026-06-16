Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Justicia respalda al Ayuntamiento de A Coruña frente al Estado: no tendrá que asumir los gastos de mantenimiento de la antigua cárcel

El Consistorio se reunirá antes de agosto con el Gobierno central para tratar de resolver la titularidad pública del inmueble

Lara Fernández
Lara Fernández
16/06/2026 14:04
Antigua cárcel provincial de A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Hace más de un año y medio que una sentencia judicial liberó al Ayuntamiento de A Coruña de abonar 2,8 millones de euros por la antigua cárcel provincial. Pero la disputa no se acabó ahí y el Estado recurrió el fallo, alargando el estado de abandono de este inmueble. Este martes, no obstante, la justicia ha vuelto a dar la razón al Gobierno local: desestima dicho recurso de apelación y rechaza que sea el Ayuntamiento quien tenga que hacerse cargo de los gastos de mantenimiento.

Si bien todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el Gobierno municipal valora positivamente el resultado de la sentencia, "que apuntala a posición do Concello da Coruña". Además, el Ayuntamiento mantiene abierto el diálogo con el Estado "para resolver a titularidade do cárcere provincial". Esta negociación "estase producindo con discreción, e antes de agosto prevese unha nova reunión entre o Goberno local e o Goberno de España", añaden fuentes municipales.

El fallo emitido este martes confirma la sentencia dictada en noviembre de 2024 y exime al Gobierno local de correr con los quince millones de euros que reclamaba el Estado. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

NósTaménCreamos (2)

A Xunta premia a escolares de Verín, Cerceda, A Coruña e Vilanova polos seus audiovisuais
EP
Mouliaá, a su salida de los juzgados de Plaza Castilla en enero de 2025

El juez que investiga a Elisa Mouliaá por calumnias a Errejón ordena que sea detenida
EFE
Una imagen de las ruinas en la calle Orzán del día viernes

Piden cárcel para cuatro hombres acusados de apuñalar a otro en A Coruña
EP
Varios coches circulan por la AP-9

La Xunta ve "una hipoteca para los gallegos" la "transferencia outlet" de la autopista AP9
EFE