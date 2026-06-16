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A Coruña

La colonia de Cabo Verde que 'construyó' un coruñés

Los clientes del San Xoán se juntaron para ver el debut del combinado africano, rival de España, con las camisetas que trajo el padre de uno de ellos, emprendedor en la excolonia lusa

Guillermo Parga
Guillermo Parga
16/06/2026 23:00
Los ‘caboverdianos’ de la calle San Juan, el pasado lunes durante el partido de España
Los ‘caboverdianos’ de la calle San Juan, el pasado lunes durante el partido de España
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No eran las calles de Burela, pero Cabo Verde también emocionó una parte de A Coruña que, desde hace unos meses, lleva dentro al país africano. El bar San Xoán, uno de los clásicos de la calle de los domingueros por excelencia, es algo así como un consulado alternativo y una peña de la selección que hasta ahora ha protagonizado la gran sorpresa del Mundial. Ni el hecho de que enfrente estuviese la selección española impidió a una decena de clientes enfundarse el pasado lunes la camiseta de los ‘crioulos’.

España vs Cabo Verde

Ridículo mundial

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Es el San Xoán uno de esos locales en los que, después de unas cuantas visitas, es posible identificar quién está sentado o de pie en qué lugar y lo que está tomando. Esa pandilla de fieles se juntaron el lunes para apoyar a ‘su’ selección, o al menos a una a la que profesan un especial cariño. No era, ni mucho menos, un acto de antiespañolismo. Ni mucho menos. El rival de Cabo Verde fue una sorprendente casualidad para un plan que ya estaba trazado.

Orígen

La vinculación de más de una decena de coruñeses sin una sola raíz africana con Cabo Verde se construyó, literalmente, en la ciudad herculina. Y es que el padre de uno de la ‘pandilla’ de asiduos está llevando a cabo importantes proyectos de construcción en la antigua colonia portuguesa. Así, en uno de sus recurrentes viajes, decidió agasajar a los amigos de su hijo con una camiseta como la que llevaron los hombres que plantaron cara a los jugadores de Luis de la Fuente. “Hace unos meses nos vinimos arriba y juntamos todas las camisetas, así que decidimos que veríamos el Mundial todos con ella”, explica Jorge Rilo, propietario del bar. Además, existen también raíces deportivistas. “Nos consideramos hijos de Stopira”, bromea en referencia al antiguo lateral de la cantera del Dépor, que contribuyó a llevar a su país al Mundial.

El bar de A Coruña al que solamente le falta un club de fans cumple una década

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Si bien la hostelería de A Coruña estuvo a rebosar con el partido de España, el sufrimiento de buena parte de los clientes en toda la ciudad fue ligeramente diferente en la calle San Juan. “Cada vez que atacaba Cabo Verde parecía que el Dépor ganaba la Champions”, asegura el hostelero, que no descarta un viaje grupal al país de sus amores.

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