Inés Rey vuelve a reclamar una facultad de Medicina para A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en una rueda de prensa Quintana

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, vuelve a abrir el debate sobre la incorporación de nuevas facultades de Medicina en Galicia. En concreto, reclamó de nuevo la impartición del grado en A Coruña, una posibilidad que la UDC abrió hace poco más de un año pero que, gracias a la firma de un nuevo convenio para la descentralización de la titulación, tendrá que aparcar hasta el verano de 2029. En una reflexión sobre la situación de la sanidad pública en Galicia, Rey explicó que la idea de tener una facultad en la ciudad ayudaría a crear "una sanidad más moderna, preparada y, sobre todo, mejor financiada".

En este sentido, la regidora apuntó que esta decisión sería una de las "muchas cuestiones" que ayudarían a fortalecer el sistema sanitario: "Hay demanda de médicos y de estudiantes y escasez de plazas en la Universidad de Santiago de Compostela. No estaría de más que dejásemos pensamientos medievales y mirásemos por el crecimiento de las dos áreas urbanas atlánticas: primero A Coruña y después Vigo", afirmó.

Alternativas privadas

Así, la alcaldesa alertó de que cada vez son más las personas que no están dispuestas a esperar meses por una prueba y que acuden a centros sanitarios privados. "No se puede hacer negocio con la sanidad. Está muy bien que el presidente de la Xunta salga abanderar el absentismo laboral, pero si tardan ocho meses en hacerte una radiografía y mientras tanto no te pueden dar el alta, lo que habrá que hacer será fortalecer el sistema sanitario", comentó.

Por ello, insistió en incrementar los recursos destinados a la investigación y al diagnóstico de enfermedades raras para evitar derivaciones a clínicas privadas. "Por no hablar de la salud mental, que siempre ha sido el armado pobre de la sanidad, con centros saturados con poca atención directa y listas de espera interminables. Hay mucho que trabajar y atender a las necesidades reales", sentenció.