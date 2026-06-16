Inditex mantiene el tipo y se acerca a máximos en Bolsa pese a las tensiones geopolíticas

Una persona observa el escaparate de una tienda de Zara Quintana

Inditex ha conseguido mantener el tipo en Bolsa durante los tres meses y medio de la guerra de Irán. No solo ha logrado capear la incertidumbre internacional y la volatilidad que afecta a los mercados globales, sino que vuelve a exhibir una notable fortaleza financiera que la sitúa a las puertas de sus niveles más altos en el mercado bursátil.

En la sesión de ayer, el valor bursátil de la compañía con sede en Arteixo (A Coruña) volvió a acercarse a sus máximos históricos tras negociarse sus acciones en el entorno de los 57 euros, lo que supone una capitalización de 176.000 millones de euros.

De este modo, ya acecha su récord histórico, que se batió el pasado 19 de febrero, día en el que, pocos minutos después de las 09.00 horas, superase los 58 euros, una cifra que nunca había registrado desde que se produjese su entrada en el mercado bursátil español hace 25 años. Esto supuso que el valor total de la empresa se situase por encima de los 180.000 millones de euros.

Recuperación

Justo antes de que estallase el conflicto en Irán a finales de febrero, la multinacional cotizaba en máximos históricos, rozando los 58 euros por acción. Con el inicio de las hostilidades, el temor global a una crisis de suministros y al aumento de los costes de la energía provocó una corrección en todo el Ibex 35 (índice que reúne a las 35 mayores empresas españolas).

En aquel momento, llegó a contabilizar una bajada en el precio de sus títulos cercana al 13%. Esto se tradujo en una pérdida temporal de casi 20.000 millones de euros en su valoración bursátil.

Mensaje

A pesar del entorno adverso, el consejero delegado, Óscar García Maceiras, transmitió tranquilidad al mercado durante la presentación de resultados realizada a mediados del pasado mes de marzo, en la que restó importancia al impacto de la guerra en Oriente Próximo. “El impacto hasta la fecha ha sido limitado y hay que tener en cuenta que en esos mercados operamos a través de franquicias”, explicó. También detalló que en los primeros días, tras el estallido del conflicto, “algunas tiendas” cerraron sus puertas y que actualmente la red de tiendas de la compañía ya está “mayoritariamente abierta”.

Las acciones tocaron suelo a mediados de mayo, cuando se negociaron en el entorno de los 48 euros. A partir de este punto, Inditex inició una remontada de un 17% que la ha llevado a acecharse a máximos bursátiles.

Los buenos resultados del primer trimestre fiscal del grupo textil, presentados a principios de este mes de junio, ayudaron a acompañar esta buena racha en Bolsa. Las ventas crecieron un 5,8% hasta los 8.750 millones de euros y el beneficio neto siguió el mismo camino tras lograr un aumento de un 5,4%, hasta alcanzar los 1.375 millones de euros, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esto supuso que logró mejorar las cifras del mismo período del año anterior.