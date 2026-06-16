Humanizar la ronda de Outeiro o más fuentes para perros: las 240 propuestas de los coruñeses por 2,6 millones

Ronda de Outeiro, a la altura del Pavo Real Archivo El Ideal Gallego

El Ayuntamiento anunció a finales de mayo la nueva convocatoria de los presupuestos participativos, cuya primera fase, la de presentación de propuestas, concluye este viernes, 19 de junio. Hasta ahora, según fuentes municipales, se han recibido 240 ideas de proyectos por parte de los coruñeses.

La nueva convocatoria, de carácter bienal, para los años 2026 y 2027, llegó con un cambio en el reparto de los fondos. Con una dotación global de 2,6 millones de euros, la distribución refuerza el peso de los barrios, que se llevan el 80% del importe total, 2,1 millones de euros. El 20% restante, 500.000 euros, se reserva para propuestas de ámbito general.

Las sugerencias, visibles en la web Na Coruña Contas, apuestan por una ciudad más verde, más sostenible, con más estaciones de BiciCoruña y más mobiliario urbano y espacios para las mascotas, entre otras muchas cuestiones. En las propuestas de ámbito general destaca la consolidación de A Coruña como ‘Capital del Noveno Arte’, con una sala de exposiciones permanente sobre el cómic; la instalación de fuentes para perros por la ciudad; la colocación de bandas rugosas o badenes para aumentar la seguridad; la señalización y categorización de las playas nudistas; o la instalación de baños públicos en zonas como el Paseo Marítimo o los jardines de Méndez Núñez, entre otras.

En el conjunto de la ciudad también se propone instalar microeólicos en carreteras y avenidas, como Alfonso Molina; reforzar la seguridad ciudadana; desarrollar refugios bioclimáticos para la gestión integral de colonias felinas; humanizar la ronda de Outeiro desde el Pavo Real hasta Peruleiro; reactivar los bajos comerciales para favorecer el emprendimiento; y crear un parque canino con circuito agility en el parque de Bens.

Por barrios, en el distrito 1 (Ciudad Vieja-Pescadería), los vecinos plantean la existencia de un espacio deportivo frente a la coraza de O Parrote, la reforma de Panaderas o el arreglo del firme de la calle Real y Bailén, entre otras. Ya en el distrito 2 (Monte Alto-Adormideras), los residentes proponen colocar árboles en el Paseo Marítimo (altura de Os Pelamios) o ampliar las aceras en la calle de la Torre.

El distrito 3 (Juan Flórez-Cuatro Caminos) busca semipeatonalizar la calle Nicomendes Pastor Díaz y crear una zona deportiva en la plaza de la Tabacalera. El distrito 4 (Os Mallos-Vioño) quiere una remodelación de la zona alta de Os Mallos, además de, entre otras, iluminar de nuevo la Casa de las Ciencias. En el distrito 5 (Labañou-Los Rosales), plantean la creación de un nuevo museo científico con observatorio en la cúpula del monte de San Pedro. En el Agra do Orzán (distrito 6) sugieren instalar más contenedores soterrados o el regreso de las huertas urbanas. En el distrito 7 (Os Castros-Eirís-Matogrande), piden la elevación de los pasos de peatones de Matogrande o un espacio canino en el parque de Oza.

Ya en el distrito 8 (Palavea-As Xubias) demandan un canil para perros; en el distrito 9 (Elviña-Novo Mesoiro) solicitan una estación de BiciCoruña en el Bosque Breogán; y en el 10 (Bens), un ‘mirador de las aves’.