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A Coruña

Hace 75 años | Los premiados de la Lotería Nacional en A Coruña

En 2001 la ciudad vivía una huelga general que se saldaba con un piquete herido al explotarle un petardo en la mano

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
16/06/2026 00:05
Los agraciados con el premio de la Lotería en junio de 1951
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Hace 25 años, en 2001, se celebraba una huelga general que terminaba con un suceso en A Coruña al explotarle un petardo a un trabajador. En 1976, hace 50 años, se informaba de que Camilo José Cela recibiría la placa de la calle del Papagayo. Hace 75 años, en 1951, la suerte tocaba en A Coruña, donde la Lotería premiaba dos boletos vendidos en la Administración ‘El Gato Negro’, mientras que hace cien años, en 1926, el Ayuntamiento llevaba a cabo varias demoliciones.

Un piquete de la huelga general pierde una mano al explotarle un petardo

La jornada de huelga general se cerró con una guerra de cifras insalvable, según faciliten las cifras los convocantes o el Gobierno. Así, mientras para UGT y CIG el seguimiento fue del 80%, la Xunta rebajó la incidencia hasta situarla en el 14%. El suceso más grave se produjo cuando un trabajador afiliado a UGT y que participaba en un piquete en la estación de autobuses de A Coruña perdió una mano al explotarle un petardo. El hombre, de 37 años, está en el Juan Canalejo y su estado es grave. 

Por otra parte, la Concejalía de Servicios Sociales recibirá la decisión de los residentes en Feáns, que tienen en sus manos la elección de la futura ubicación del centro social. Es el primer barrio que toma una decisión municipal.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de junio de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 16 de junio de 2001

Camilo José Cela recogerá la placa de la calle del Papagayo

La placa de la calle del Papagayo le será entregada al académico Camilo José Cela en el curso de una comida que tendrá lugar el viernes, día 25. La placa hace tiempo que fue solicitada por el escritor al Ayuntamiento coruñés, en el momento en que se hizo público que la citada calle desaparecería absorbida por la remodelación de un Plan de Reforma Interior de la zona. Cela vendrá a La Coruña para asistir a la inauguración de la calle que el Ayuntamiento le ha concedido. La calle “Camilo José Cela” será la actual carretera de circunvalación del Barrio de las Flores. El acto de inauguración tendrá lugar el mismo viernes a las doce y media de la mañana. Simultáneamente se inaugurará la Plaza del Libro.

Portada del 16 de junio de 1976
Portada del 16 de junio de 1976

“El Gato Negro” reparte la suerte de la Lotería por la ciudad

La fortuna sonrió a nuestra ciudad con motivo del sorteo de Lotería celebrado en Madrid. Una serie del número 14.504 fue agraciada con el premio mayor y otra del 45.517, favorecida con el tercero. La administración encargada de distribuir dichos números fue la número tres, conocida por “El Gato Negro”. La suerte fue repartida con profusión ya que corresponden al señor Benito Blanco 40.000 pesetas, a Manuel Sánchez y Manuel Lema 15.000 y a la esposa del conserje de Capitanía, 10.000. 

En la Casa de Socorro del Hospital fue asistido el vecino de Puerta de Aires 8, primero, Jaime Ferrer Lata, de 20 años, de una herida incisa de dos centímetros de extensión en el dedo pulgar de la mano izquierda, de carácter leve, que se produjo casualmente.

Portada de El Ideal Gallego del 16 de junio de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 16 de junio de 1951

Derribo de viviendas en el Andén de Riazor y pago de expropiaciones

Cumpliendo las órdenes del alcalde se está procediendo con la debida urgencia al derribo de las viviendas sitas en el Andén de Riazor para ampliar la zona del Balneario. Ya faltan muy pocas fincas por demoler y es propósito del señor Casás que antes del primero del próximo mes de julio se halle totalmente expedito dicho terreno para hacer la explanación necesaria a dicho objeto. Se recibió del Banco de Crédito local de España la cantidad necesaria para el pago de la expropiación de las casas números 48, 50 y 54 de la avenida de Rubine como comprendidas en las mejoras que han de realizarse con cargo a las obras subordinadas al empréstito concertado con la citada entidad bancaria.

Portada del El Ideal Gallego del 16 de junio de 1926
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Las jóvenes estudiantes de San Pedro de Menzonzo, en el periódico del 14 de junio de 1951

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