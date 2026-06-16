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A Coruña

Fin al mal estado de las aceras de Ramón de la Sagra, en A Coruña, que se prepara para su humanización 

La calle, que conecta Federico Tapia con Alfonso Molina, tendrá árboles, más zonas ajardinadas y bancos

Lara Fernández
Lara Fernández
16/06/2026 13:37
Inicio de la calle Ramón de la Sagra
El Ideal Gallego
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La calle Ramón de la Sagra, que conecta Federico Tapia con Alfonso Molina, será objeto de una nueva humanización por parte del Gobierno local. El proyecto contempla la reposición del firme y las aceras (actualmente en mal estado), la mejora de las redes de servicios municipales y de la accesibilidad, además de la humanización y colocación de mobiliario urbano

La Junta de Gobierno local aprobará este miércoles el proyecto y el expediente de contratación para humanizar y mejorar la accesibilidad de esta calle, con un presupuesto base de licitación que asciende a 357.550 euros. 

El proyecto contempla la ejecución de zonas ajardinadas, la elevación de los pasos de peatones existentes, la ejecución de una red de pluviales de la calle y la relocalización del punto de contenerización existente en la intersección con la avenida de Alfonso Molina. El pavimento de esta vía, formado por adoquines y hormigón, se encuentra en mal estado, con hundimientos, piezas sueltas, baches y grietas. Las aceras, a su vez, también presentan grietas y fisuras, además de carecer de itinerarios accesibles. El punto de contenerización en el cruce con Alfonso Molina dificulta la visibilidad y la vía carece de mobiliario urbano y zonas ajardinadas.

Por todo ello, se colocarán pavimentos podotáctiles y elementos urbanos que cumplan con la normativa de accesibilidad. Los árboles y el mobiliario urbano, como bancos a lo largo de toda la zona sur de la calle, complementarán la mejora del pavimento. La zona verde del parque  de la avenida de Linares Rivas, zona adyacente al arcén en la intersección con la Alfonso Molina, también será objeto de actuación, ya que se prevé ampliarla.

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