Estrella Galicia lanza una edición especial de San Juan

La Estrella Galicia especial de San Juan

Estrella Galicia celebra la llegada del verano con el lanzamiento de una edición especial dedicada a la noche de San Juan, una de las festividades más emblemáticas del calendario popular.

La edición estará disponible exclusivamente en establecimientos de hostelería de Galicia y de otras comunidades donde esta tradición continúa teniendo un fuerte arraigo cultural y social. Con esta iniciativa, Estrella Galicia busca rendir homenaje a una celebración que, año tras año, convierte plazas, calles y espacios abiertos en puntos de encuentro alrededor del fuego, la música y la convivencia.

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“San Juan es una de esas celebraciones que forman parte del imaginario colectivo y que se viven de una manera muy especial en muchos territorios. Con esta edición queremos rendir homenaje a una tradición que une gastronomía, cultura popular y momentos compartidos alrededor de una mesa”, señala Paloma Freire, Brand Manager de Estrella Galicia.

La Estrella Galicia especial de San Juan

Con esta iniciativa, destinada íntegramente a la hostelería, Estrella Galicia continúa desarrollando ediciones especiales que ponen el foco en la singularidad de cada territorio, adaptando sus propuestas a los hábitos de consumo y a la cultura gastronómica de cada región.