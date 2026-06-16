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A Coruña

Estrella Galicia lanza una edición especial de San Juan

La cerveza estará disponible exclusivamente en establecimientos de hostelería de Galicia y de comunidades donde también existe tradición de celebrar esta noche

Redacción
16/06/2026 12:31
La Estrella Galicia especial de San Juan
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Estrella Galicia celebra la llegada del verano con el lanzamiento de una edición especial dedicada a la noche de San Juan, una de las festividades más emblemáticas del calendario popular.

La edición estará disponible exclusivamente en establecimientos de hostelería de Galicia y de otras comunidades donde esta tradición continúa teniendo un fuerte arraigo cultural y social. Con esta iniciativa, Estrella Galicia busca rendir homenaje a una celebración que, año tras año, convierte plazas, calles y espacios abiertos en puntos de encuentro alrededor del fuego, la música y la convivencia.

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“San Juan es una de esas celebraciones que forman parte del imaginario colectivo y que se viven de una manera muy especial en muchos territorios. Con esta edición queremos rendir homenaje a una tradición que une gastronomía, cultura popular y momentos compartidos alrededor de una mesa”, señala Paloma Freire, Brand Manager de Estrella Galicia.

La Estrella Galicia especial de San Juan
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Con esta iniciativa, destinada íntegramente a la hostelería, Estrella Galicia continúa desarrollando ediciones especiales que ponen el foco en la singularidad de cada territorio, adaptando sus propuestas a los hábitos de consumo y a la cultura gastronómica de cada región.

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