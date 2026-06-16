En pelotas y a toda prisa por La Marina de A Coruña

Un hombre desnudo sorprendió en la tarde del martes a los viandantes que paseaban por La Marina de A Coruña. Alrededor de las 14.00 horas, y sin una sola prenda que le cubriese, se dirigió hacia el Parrote a un ritmo alegre, casi al sprint, lo que no impidió que algunos curiosos desenfundasen su teléfono para inmortalizar el momento y subirlo a las redes sociales. Es el caso de la página gta.coru, uno de los portales más demandados para eventos de la ciudad.

Un simpa deja 'en pelotas' a una marisquería de A Coruña y a su cliente Más información

A esa hora la temperatura en la ciudad no alcanzaba los 20 grados (19,9, según Aemet). Sin embargo, el sol y, a juzgar por las prisas, algún asunto pendiente, invitaron al runner nudista a apurar el paso exhibiendo sus partes más íntimas. Al menos hasta este martes. Quizás, interpretaron algunos, quiso probar la zona de baño de O Parrote y cogió demasiada carrerilla. Otros, en cambio, especularon con el rodaje de un anuncio. Lo que está claro es que le importó un pepino todo.

A Coruña no tiene ninguna playa nudista, aunque sí se han visto desnudos integrales en pleno asfalto. Es el caso de famoso 'simpa' protagonizado por un cliente de un restaurante de la zona centro. El suceso, adelantado en 2024 por El Ideal Gallego, derivó en una sonrojante represalia por parte del hostelero, que dejó a su moroso literalmente en pelota picada.