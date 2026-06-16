El Recorda Fest sigue creciendo: Sidecars actuará en el puerto de A Coruña

Sidecars, durante un concierto Archivo

Hace apenas unos días tomaban la sala Pelícano para presentar su nuevo disco, 'Everest'. Y en apenas un par de meses volverán a tocar en A Coruña. El Recorda Fest acaba de confirmar que la banda madrileña Sidecars también formará parte del cartel de la edición de este 2026.

En 'Everest' reivindican la importancia de los procesos, el esfuerzo y la constancia, una invitación a disfrutar del presente, avanzar paso a paso y no rendirse. Con él debajo del brazo se presentarán en el puerto de A Coruña en septiembre, como parte del Recorda Fest, que se celebrará en el muelle de Batería los días 4 y 5 de septiembre.

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Con dos décadas de carrera a sus espaldas, Sidecars es una de las propuestas más sólidas de los escenarios españoles, un trabajo refrendado por su media docena de discos de estudio.

Ahora se suman a un cartel del que ya forman parte artistas como Cali y El Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio, Mafalda Cardenal y Pavlenha. Las entradas y abonos para la cita musical de septiembre en el puerto de A Coruña se pueden comprar en la página web del Recorda Fest.