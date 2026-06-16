Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Recorda Fest sigue creciendo: Sidecars actuará en el puerto de A Coruña

Redacción
16/06/2026 12:17
Sidecars, durante un concierto
Archivo
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Hace apenas unos días tomaban la sala Pelícano para presentar su nuevo disco, 'Everest'. Y en apenas un par de meses volverán a tocar en A Coruña. El Recorda Fest acaba de confirmar que la banda madrileña Sidecars también formará parte del cartel de la edición de este 2026.

En 'Everest' reivindican la importancia de los procesos, el esfuerzo y la constancia, una invitación a disfrutar del presente, avanzar paso a paso y no rendirse. Con él debajo del brazo se presentarán en el puerto de A Coruña en septiembre, como parte del Recorda Fest, que se celebrará en el muelle de Batería los días 4 y 5 de septiembre.

El Recorda Fest de A Coruña cancela la actuación de Beret tras su detención por agresión sexual

Más información

Con dos décadas de carrera a sus espaldas, Sidecars es una de las propuestas más sólidas de los escenarios españoles, un trabajo refrendado por su media docena de discos de estudio. 

Ahora se suman a un cartel del que ya forman parte artistas como Cali y El Dandee, Juan Magán, La M.O.D.A., Taburete, Hey Kid, Hydn, Inazio, Mafalda Cardenal y Pavlenha. Las entradas y abonos para la cita musical de septiembre en el puerto de A Coruña se pueden comprar en la página web del Recorda Fest.

Sidecars | “Hay una comunión poderosa con Coruña, es como si fuera la ciudad en la que nacimos”

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Bonnie Tyler no estará el día del eclipse en A Coruña: sale del coma pero continúa en "muy mal" estado de salud
Esther Durán
Bomberos Xunta de Galicia

Una app ciudadana e IA, apuestas de la Xunta para agilizar la respuesta a los incendios
EFE
Open Day de ef ciclos formativos salud

Las profesiones sanitarias con mayor empleabilidad abren sus puertas: Open Day de ef ciclos formativos salud el 20 de junio
Esther Durán
Entrada principal de la Fundación Barrié, esta mañana, vandalizada

Vandalizan de madrugada la fachada de la Fundación Barrié de A Coruña
Dani Sánchez