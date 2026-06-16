Hay un 30% de posibilidades que el día del eclipse esté nublado en A Coruña

Imagen del sol en el día nublado del miércoles 29 de abril, espejo de lo que ocurrirá el 12 de agosto Víctor Seoane

Galicia cierra una primavera muy cálida y extremadamente seca antes de un verano probablemente cálido y normal en cuanto a precipitaciones, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Además, este verano se dará el histórico eclipse solar total del 12 de agosto, para el que la Aemet ya tiene alguna previsión.

¿Las nubes nos dejarán ver el eclipse del 12 de agosto? Un análisis de la Aemet tiene la respuesta Más información

El delegado de Aemet en Galicia, Francisco Infante, ha explicado este martes, en rueda de prensa, los datos de la primavera, que aunque termina el 20 de junio, a nivel meteorológico se tiene en cuenta marzo, abril y mayo.

Marzo fue muy cálido y muy seco, sin tormentas ni temporales; abril fue el segundo más cálido de la serie histórica, solo por detrás de 2011, y el cuarto más seco, con todas las precipitaciones en forma de tormenta; mientras que mayo tuvo temperaturas máximas muy altas y fue normal en cuanto a precipitaciones, aunque también muy tormentoso.

El eclipse total de agosto dispara la demanda de excursiones a A Coruña Más información

Lo que va de mes de junio tuvo temperaturas por debajo de lo habitual, aunque el pasado fin de semana fueron anormalmente altas, incluso en lugares como A Coruña, donde se alcanzó el récord histórico de un junio, el día 13 con 35,9 grados y una noche tropical.

En comparación con el conjunto de España, Galicia cierra una primavera muy cálida y extremadamente seca, frente a un Estado con temperatura extremadamente cálida y muy seco en cuanto a precipitaciones.

El balance del año hidrológico, del 1 de octubre al 30 de septiembre, muestra que Galicia todavía tiene precipitaciones acumuladas por encima de la media, a pesar de la primavera.

Las gafas del eclipse llegan a los supermercados coruñeses Más información

La explicación de que la primavera fuese muy seca está en el predominio de situaciones anticiclónicas, por lo que las borrascas se desplazaron al norte y al sur y no llovió demasiado.

El verano será cálido y el día del eclipse hay probabilidad de que esté nublado

La predicción de cara a los próximos días es que la situación sea estable, si bien hasta el jueves puede haber tormentas, sobre todo en el interior y en zonas de montaña, y está previsto un aumento importante de las temperaturas el fin de semana, sobre todo en la mitad sur.

Galicia registra una subida de 1.800% en las reservas anticipadas en restaurantes para el 12 de agosto Más información

Será el domingo, a las 10:24 horas, cuando empiece el verano, en el que gran probabilidad de que la temperatura sea superior a la normal y las precipitaciones serán normales, con una previsible actividad tormentosa importante.

El 12 de agosto habrá un eclipse total de sol, aunque Infante ha matizado que "hay una probabilidad apreciable de que esté nublado" en Galicia, más en la costa que en el interior.

Aemet dice que hay un 70 % de probabilidades de que esté nublada la zona de A Mariña lucense, frente a un 30 o 35 % en el Golfo Ártabro, en la zona entre A Coruña y Ferrol, y menor en el resto.