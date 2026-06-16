Cartel de San Juan 2026, realizado por Alberto Vázquez A.P.

Según informó el Concello da Coruña en su cuenta de la red social X, a partir de este miércoles se podrá conseguir una copia del cartel de San Xoán en diferentes espacios municipales.

Amplía el Concello que la pieza estará disponible en la Oficina de Turismo da Coruña (María Pita), la Casa Paredes (en la avenida da Marina) y el centro xuvenil O Remanso (en Cuatro Caminos).

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El cártel fue diseñado por Alberto Vázquez, ganador de cuatro goyas por sus películas de animación, quien aseguró que fue "un honor" elaborar el cartel de este año de San Juan, y agradeció al Ayuntamiento su apuesta por artistas locales.