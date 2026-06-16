El eclipse total de agosto dispara la demanda de excursiones a A Coruña

Puesta de sol en A Coruña Quintana

Si A Coruña es un lugar señalado en el mapa de turistas de todo el mundo para ver el eclipse total de Sol del 12 de agosto, los gallegos tampoco quieren perderse el acontecimiento astronómico del siglo con el horizonte de la ciudad como escenario.

Con el objetivo de facilitar la experiencia a quienes quieran “vivir el eclipse sin complicaciones logísticas”, Civitatis lanzó una excursión para ver dicho evento con traslado desde Santiago. El precio, que parte de los 55 euros, incluye el traslado hasta A Coruña, una visita guiada por algunos de los principales puntos de interés de la urbe, tiempo para conocer la Torre de Hércules y acceso a “uno de los mejores lugares de observación del fenómeno: el monte de San Pedro”.

Durante toda la jornada, los viajeros estarán acompañados por un guía especializado que les proporcionará información sobre el eclipse, recomendaciones de seguridad y detalles sobre la historia y la cultura gallegas. “El eclipse es solo la guinda del pastel. Queremos que los viajeros descubran Galicia en su conjunto, combinando naturaleza, historia, cultura y uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares que podremos contemplar en décadas”, explica Alba Gago, guía turística de Civitatis.

Esta es una de las actividades más demandadas del eclipse (solo quedan dos plazas disponibles), señalan fuentes de Civitatis. Y no es la única: el interés por acudir a la ciudad el próximo 12 de agosto no para de crecer, añaden.

Hoteles

La repercusión que ha tenido el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto en A Coruña ha sorprendido al sector turístico. No solo por la incidencia de las reservas en los alojamientos, también por la premura de las mismas y por el perfil de visitantes que han escogido la ciudad como destino para observar este evento astronómico único en el siglo.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, señaló hace unos días que los hoteles de la ciudad están, a día de hoy, al 80% de ocupación para esta señalada fecha. “Todavía hay habitaciones disponibles, pero destaca el hecho de que hubo mucha premura en las reservas, porque el 70% ya se hicieron hace un año”, dijo. Los eclipses, comentó el también director del NH Collection Finisterre, “tienen muchos seguidores que se mueven por el mundo para ver estos fenómenos”.