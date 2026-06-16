A Coruña ya será un ‘horno’ en San Juan antes de encender las hogueras

Un momento de la noche de San Juan del año pasado Quintana

La noche más mágica del año será un ‘horno’. Incluso antes de encender las hogueras. Por lo menos así lo muestran los primeros modelos meteorológicos tanto para la víspera como para el propio día de San Juan. Y es que, apenas sin margen después de que el pasado fin de semana A Coruña viviese dos jornadas –sobre todo una– que pasarán a la posteridad por los récords de temperatura, para inicios de la próxima semana se augura una nueva subida en los termómetros, aunque todavía existe incertidumbre sobre cuán calurosa será finalmente la jornada.

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Por ahora, parece difícil poder siquiera quedarse cerca de los valores del mercurio durante el sábado pasado. En un mismo día, se registró la máxima temperatura (35,9) en un mes de junio, pero también la mínima (21,3). Desde que la Aemet tiene registros en la ciudad (1931), solo se contabilizó una temperatura superior. Ocurrió el 28 de agosto de 1961, un día inolvidable para los coruñeses que durante gran parte de la jornada vivieron temperaturas de más de 35 grados y, en un momento determinado, casi subieron a los 40 (39,6). Aunque la propia Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desconoce qué pasó exactamente en esa jornada para que se dieran estos valores, lo que está claro es que “todos los factores se acentuaron e influyeron a la vez”.

Durante el pasado sábado, sucedió algo similar. “La masa de aire cálido y la elevada insolación al tratarse de una fecha cercana al solsticio, además del viento de componente sur que sopló durante gran parte de la mañana, fueron algunos de los factores que propiciaron esta gran subida”, explica Rafael Sánchez, meteorólogo de la Aemet.

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De momento, los modelos que maneja la delegación en Galicia de la Aemet y el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio a falta de una semana para la víspera de la festividad marcan que a partir del próximo lunes las temperaturas volverán a subir considerablemente. Y, además, se espera que lo hagan durante varias jornadas seguidas, por lo que podría producirse la primera ola de calor (se produce cuando tres jornadas seguidas superan los 26,6 grados) del año, apenas dos días después de iniciar, de forma oficial, el verano. “La realidad es que con tanto tiempo de antelación hay bastante incertidumbre, pero lo que está claro es que no va a haber un cambio brusco de lo que marca el modelo, y mucho menos en la época del año en la que estamos. Pero aquí en A Coruña, puede pasar cualquier cosa”, apunta el meteorólogo de la agencia estatal.

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Tendencia positiva

Si bien la incerteza es un típico añadido a la meteorología en la ciudad, San Juan suele ser una de esas celebraciones que alejan el mal tiempo. “Quizá no tengamos un día muy soleado, pero también es improbable que tengamos mal tiempo. Eso que se dice de que aquí solo hay un día de verano en todo el año es mentira. No recuerdo un día de San Juan malísimo. Puede que no haya días tan buenos, pero no hay malos como tales”, incide Sánchez.

Algo que secunda la serie histórica de la Aemet en la ciudad. De hecho, en la última década tan solo hubo un episodio lluvioso: el 23 de junio de 2022. Aunque durante el año pasado sí se registraron precipitaciones en la mañana del 24. En total, solo hubo nueve noches de San Juan mojadas en lo que va de siglo en A Coruña. Junto a Vigo, las ciudades de Galicia con más apariciones húmedas en la ‘Noite meiga’. A la urbe herculina y la ciudad olívica le sigue Pontevedra, con ocho jornadas mojadas, y Santiago y Lugo, con siete.

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No obstante, no solo la lluvia preocupa a las decenas de miles de personas que disfrutarán de la noche de San Juan en los principales arenales de la ciudad. También el calor extremo. Sobre todo para aquellos que inician la festividad desde muy temprano, custodiando su parcela correspondiente y adecuando la madera para dar forma a la hoguera. Según los registros históricos, en los quince años que se superó la barrera de los 30 grados en un mes de junio, nunca coincidió en la primera festividad del verano.

Una celebración para la que ya comenzaron los preparativos. Y es que, después de conocer a principios de mes que el Ayuntamiento acotará 50 parcelas en la playa de Riazor destinadas a asociaciones legalmente constituidas como parte de un proyecto piloto para tratar de mejorar la limpieza de las playas, durante la jornada de ayer se instaló el vallado en la zona de las Esclavas donde se lanzarán los fuegos artificiales. Para este San Juan 2026, el Ayuntamiento reforzará los dispositivos de limpieza y seguridad. En total, más de 600 serán los efectivos tanto de seguridad como de emergencias y sanitarios, y más de 300, los que integran el operativo de limpieza, que comenzará a partir de las 06.00 horas del día 24.