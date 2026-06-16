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A Coruña

Bonnie Tyler no estará el día del eclipse en A Coruña: sale del coma pero continúa en "muy mal" estado de salud

Estaba previsto que la cantante actuase en uno de los cruceros que llegarán a la ciudad el día  12 de agosto

Esther Durán y Efe
16/06/2026 13:25
La cantante Bonnie Tyler
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La cantante británica Bonnie Tyler (1951) "ya no está en coma", pero sigue "muy mal" y permanece en cuidados intensivos en un hospital en Portugal, por lo que ha decidido cancelar los espectáculos que tenía previstos para los próximos meses, informó su equipo. Entre las actuaciones agendadas estaba una el próximo 12 de agosto en A Coruña.

En esa jornada habrá en la ciudad una escala quíntuple de cruceros coincidiendo con el histórico eclipse solar total y en uno de los barcos estaba previsto que actuase Bonnie Tyler, intérprete del mítico 'Total eclipse of the heart', entre otros muchos éxitos.

Concierto de Bonnie Tyler en María Pita Foto Pedro Puig (3)

Bonnie Tyler, en coma inducido meses antes de su visita programada a A Coruña durante el eclipse solar

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En un comunicado publicado en su web oficial en las últimas horas, fuentes de su equipo precisaron que, "aunque su condición ha mejorado, el proceso es lento" y los médicos consideran que "llevará tiempo" su total recuperación.

Bonnie Tyler conquista A Coruña a golpe de voz rasgada y grandes éxitos

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Por este motivo, anunciaron que va a "cancelar o en la medida de lo posible posponer hasta el próximo año" todos los espectáculos que tenía previstos para este verano.

"Esto afectará a todos los espectáculos programados hasta finales de agosto. Por el momento, tenemos la esperanza de que nuestros espectáculos de otoño puedan celebrarse", añadió su equipo.

En la nota pidieron disculpas a los fans de la cantante y a los socios promotores "por la decepción que esto pueda causar", pero confiaron en que les puedan acompañar "en estas difíciles circunstancias".

"Esperamos veros el próximo año. Queremos agradecer a todos las numerosas muestras de cariño y apoyo que hemos recibido de todo el mundo para Bonnie y queremos decirles que ella está al tanto de sus buenos deseos y los agradece enormemente", indicaron.

Tyler, de 74 años, fue ingresada a comienzos de mayo en un hospital del sur de Portugal días después de haberse sometido a una cirugía intestinal.

Nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).

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