Atomic House se incorpora a Espacio Coruña

El nuevo local de Atomic House en Espacio Coruña Espacio Coruña

Espacio Coruña se prepara para abrir las puertas de la nueva incorporación a su oferta comercial. Se trata de Atomic House, un espacio orientado a la creación musical. "Próximamente tendremos un nuevo vecino en Espacio Coruña", anuncian desde las redes sociales de la superficie comercial.

El proyecto ya disponía de un primer local de 427 m² y ha ampliado su presencia en el edificio con la compra de más de 500 m² adicionales contiguos. El resultado es un ecosistema completo para músicos y creadores, con salas de ensayo de alta fidelidad equipadas con backline profesional y un estudio de grabación profesional preparado para proyectos que van desde maquetas hasta álbumes de estudio.

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La apertura de este local se une en los últimos tiempos a la que protagonizó La Dolida Pisco Bar, un espacio especializado en coctelería y tardeo que inició su andadura en Espacio Coruña a mediados de mayo.