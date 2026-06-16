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A Coruña

Atomic House se incorpora a Espacio Coruña

Se trata de un local especializado en creación musical

Esther Durán
16/06/2026 15:20
El nuevo local de Atomic House en Espacio Coruña
El nuevo local de Atomic House en Espacio Coruña
Espacio Coruña
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Espacio Coruña se prepara para abrir las puertas de la nueva incorporación a su oferta comercial. Se trata de Atomic House, un espacio orientado a la creación musical. "Próximamente tendremos un nuevo vecino en Espacio Coruña", anuncian desde las redes sociales de la superficie comercial.

El proyecto ya disponía de un primer local de 427 m² y ha ampliado su presencia en el edificio con la compra de más de 500 m² adicionales contiguos. El resultado es un ecosistema completo para músicos y creadores, con salas de ensayo de alta fidelidad equipadas con backline profesional y un estudio de grabación profesional preparado para proyectos que van desde maquetas hasta álbumes de estudio.

Algunos de los nuevos espacios que se están creando en Espacio Coruña

Nuevas empresas se suman a la oferta de Espacio Coruña: ocio, coworking, música y oposiciones

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La apertura de este local se une en los últimos tiempos a la que protagonizó La Dolida Pisco Bar, un espacio especializado en coctelería y tardeo que inició su andadura en Espacio Coruña a mediados de mayo.

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