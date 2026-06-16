A Coruña ya supera las 25.000 citas e intervenciones médicas canceladas desde el inicio de la huelga

Una pasada concentración de médicos a las puertas del Chuac para reclamar un Estatuto Propio Quintana

Medio año después de que comenzasen las huelgas semanales de médicos, contra el Estatuto Marco del Gobierno central, la factura para los pacientes no para de crecer y solo en A Coruña ya alcanzan más de 25.000 actos médicos cancelados, entre citas, pruebas y operaciones. Casi 1.000 de ellas corresponden a este lunes 15 de junio, la primera jornada de la presente semana de paro, que amenaza con volverse indefinida tras el verano.

El grueso de las cancelaciones corresponde a consultas hospitalarias, que acumulan 17.812 paralizaciones en el área sanitaria de A Coruña desde el mes de enero, según los datos de la Consellería de Sanidade. Aunque los inicios de la huelga se remontan a diciembre -incluso antes si se cuenta la convocatoria para la Atención Primaria del sindicato O'Mega-, no fue hasta el primer mes del año cuando comenzaron las convocatorias de una semana cada mes. Desde ese 14 y 15 de enero y hasta ayer, 15 de junio, fueron 25.151 los procesos asistenciales que se interrumpieron por este motivo.

Menor impacto en Primaria

Las citas de Atención Primaria fueron las segundas más afectadas en el área, con más de 5.000 desde enero, algo que no sorprende, ya que ha habido convocatorias solo para este colectivo e, incluso, una huelga indefinida convocada en el mes de marzo. No obstante, desde que se resolvió ese conflicto entre el Sergas y O'Mega, que permitió el acceso a una consulta de 10 minutos de duración -el doble de la media establecida- para reducir la "sobrecarga" asistencial de los médicos. También se acordó un límite ordinario de 30 actos médicos por jornada laboral.

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Desde entonces, las huelgas semanales que se convocaron en los sucesivos meses, tuvieron un impacto menor en los centros de salud, aunque toda cita afectada tiene un impacto elevado para los pacientes. Solo este lunes, fueron 100 las consultas de Atención Primaria canceladas.

El reto de reprogramar las cirugías

Las intervenciones quirúrgicas fueron las menos afectadas, pero hay que tener en cuenta el reto que supone reprogramar las operaciones, y más si se tiene en cuenta que el hospital de referencia, el Chuac, tiene una actividad elevada, ya no solo por la cantidad de cirugías que se realizan a diario, sino también por ser un centro con ADN trasplantador y cifras de récord en este sentido.

Esto supone que el casi medio millar (439) de cirugías canceladas en estos seis meses en el área coruñesa sean cifras significativas. "O Servizo Galego de Saúde está a facer as reprogramacións da actividade necesarias para garantir o estrito cumprimento das cirurxías de prioridades 1 e dos procesos e tempos establecidos na lei de garantías", aseguran desde la Consellería de Sanidade.

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La lista la completan las 1.870 pruebas, sin contar las de laboratorio, que también se han visto afectadas en A Coruña.

Huelga indefinida

Unas cifras que seguirán creciendo toda esta semana. Con la huelga convocada hasta este viernes, el Chuac se situó este lunes como el hospital de Galicia donde más se secundó el paro en el turno de mañana. Este martes, aunque las cifras bajaron un poco, se sitúan en parámetros similares, con un 23,13% de seguimiento en el caso del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, el segundo porcentaje más alto de la comunidad.

En la Atención Primaria, nueva jornada de contraste respecto a los hospitales, con un 1,08% de los sanitarios secundando el paro en los centros de salud del área sanitaria coruñesa.

Todo ello mientras el comité de huelga ya ha anunciado que convocarán un paro indefinido tras los meses de verano "ante la ausencia total de propuestas de los responsables ministeriales, el nulo avance del conflicto hasta ahora y el empeño del Ministerio de Sanidad en seguir adelante con la tramitación del texto".

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Sobre esto se pronunció este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que alertó que de la "debacle asistencial" que supondría que la huelga fuese indefinida y avanzó un plan de contingencia para hacer frente a ese nuevo escenario.

Asimismo, Gómez Caamaño ha asegurado que Galicia "ha hecho los deberes" en lo que respecta a la gestión sanitaria autonómica. "Todas las reivindicaciones que tenían los facultativos están. Hemos llegado a un acuerdo con muchos sindicatos, con muchas asociaciones... De manera que la pelota está ahora totalmente en el campo del Gobierno central, del Ministerio de Sanidad, en este caso", ha defendido.