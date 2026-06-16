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A Coruña

A Coruña suma un nuevo hotel de cuatro estrellas y más de cien habitaciones

Sercotel abrirá su nuevo establecimiento en el futuro parque comercial Breogán Park

Lara Fernández
Lara Fernández
16/06/2026 10:14
Recreación de cómo será el nuevo Breogán Park
Recreación de cómo será el nuevo Breogán Park
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Segundo hotel para el futuro parque comercial Breogán Park. Sercotel, una de las principales cadenas hoteleras urbanas en España, abrirá un hotel de cuatro estrellas en el el polígono de A Grela. 

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El establecimiento contará con 107 habitaciones y estará orientado a un cliente tanto corporativo como turístico. La propuesta de cuatro estrellas permitirá captar “una demanda actualmente infraatendida en el área inmediata”, señalan. 

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La incorporación de Sercotel supone un paso adicional en la consolidación de Breogán Park como un desarrollo de referencia en España, integrando una oferta hotelera completa y segmentada. 

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“Con la incorporación de Sercotel damos un paso más en la construcción de un proyecto verdaderamente diferencial. La unión de una cadena nacional consolidada en el segmento de 4 estrellas como Sercotel, nos permite ofrecer una propuesta hotelera completa, que cubre diferentes segmentos, adaptada a distintos perfiles de cliente y alineada con la ambición del proyecto. Este equilibrio refuerza nuestra capacidad para atraer tanto demanda corporativa como turística y maximizar las sinergias dentro del complejo”, asegura el propietario de Breogán Park, Íñigo Veiga.

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