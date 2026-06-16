A Coruña suma un nuevo hotel de cuatro estrellas y más de cien habitaciones

Recreación de cómo será el nuevo Breogán Park

Segundo hotel para el futuro parque comercial Breogán Park. Sercotel, una de las principales cadenas hoteleras urbanas en España, abrirá un hotel de cuatro estrellas en el el polígono de A Grela.

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El establecimiento contará con 107 habitaciones y estará orientado a un cliente tanto corporativo como turístico. La propuesta de cuatro estrellas permitirá captar “una demanda actualmente infraatendida en el área inmediata”, señalan.

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La incorporación de Sercotel supone un paso adicional en la consolidación de Breogán Park como un desarrollo de referencia en España, integrando una oferta hotelera completa y segmentada.

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“Con la incorporación de Sercotel damos un paso más en la construcción de un proyecto verdaderamente diferencial. La unión de una cadena nacional consolidada en el segmento de 4 estrellas como Sercotel, nos permite ofrecer una propuesta hotelera completa, que cubre diferentes segmentos, adaptada a distintos perfiles de cliente y alineada con la ambición del proyecto. Este equilibrio refuerza nuestra capacidad para atraer tanto demanda corporativa como turística y maximizar las sinergias dentro del complejo”, asegura el propietario de Breogán Park, Íñigo Veiga.