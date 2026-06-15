Zazza el Italiano en As Rañas TikTok de Álex Gabarri 27

Dos de los principales influencers actuales, Zazza el Italiano y El Xokas, están revolucionando estos días el barrio coruñés de As Rañas. Como han dejado constancia varios usuarios de redes sociales como TikTok, los dos están realizando grabaciones en la zona.

Zazza el Italiano es el apodo con el que es conocido Federico Zompicchiatti, un creador de contenidos especializado en realizar recorridos, entrevistas y videos en entornos urbanos asociados a problemáticas como la pobreza o la exclusión social. En España se hizo muy conocido también tras colaborar con el programa 'Apatrullando', de laSexta, en el que mantuvo su estilo de mostrar espacios problemáticos de ciudades españolas. De hecho, su trabajo, compartido con Jalis de la Serna, le llegó a reportar un premio FesTVal por su propuesta de reportaje social con narrativas digitales.

Por su parte, El Xokas es un creador de contenidos gallego, de raíces coruñesas, que se hizo muy popular con sus videos e Twitch vinculados a videojuegos. En 2022 situó su canal como el de mayor número de suscripciones en Twitch de España.

La presencia de El Xokas y Zazza el Italiano en As Rañas hace presagiar que pronto subirán algún contenido referido al barrio. Ocurrió algo semejante hace tres años, pero en este caso en Os Mallos.

Entonces fue el youtuber argentino Joaco Santos el que levantó una importante polémica al apuntar que este y el de la Sagrada Familia eran dos de "los barrios más peligrosos" de A Coruña. En su video se podían ver a plena luz del día armas y drogas, además de testimonios sobre peleas e inseguridad, incluso en parques infantiles.

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Tras su publicación, los portavoces de los vecinos levantaron la voz para quejarse de que la imagen que aparecía no se correspondía con la realidad. "Si te digo la verdad, no conozco a nadie de los que salen hablando en Os Mallos", llegó a decir la portavoz vecinal Pili Neira.