Tres oficinas de Correos de A Coruña facilitan a migrantes la presentación de sus solicitudes de regularización

Un total de catorce oficinas de Correos en Galicia colaboran desde el pasado 20 de abril en el proceso extraordinario de regularización administrativa de personas migrantes, tras la aprobación del Real Decreto 316/2026 publicado en el BOE el 15 de abril de 2026, que regula este procedimiento.

Así lo ha destacado la empresa pública en un comunicado, en el que destaca que esta medida está dirigida a personas en situación administrativa irregular y solicitantes de protección internacional que se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que acrediten una permanencia continuada de al menos cinco meses.

Deberán carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública. Hasta el 30 de junio, estas oficinas, ubicadas en capitales de provincia y municipios de más de 50.000 habitantes permiten la presentación presencial de solicitudes de regularización.

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Para ello, Correos recuerda que es imprescindible obtener previamente cita a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o llamando al teléfono 060. Una vez obtenida la cita previa, las personas interesadas podrán presentar su solicitud junto con la documentación requerida en las oficinas habilitadas: en A Coruña - oficina principal de la Marina, Sucursal Renfe y O Ventorrillo-; oficina principal de Ferrol; en Santiago de Compostela - O Franco, Conxo y Xunta-; en Pontevedra - oficina principal y Xunta-; en Vigo - oficina principal, Calvario y plaza de España-, y oficinas principales de Lugo y de Ourense.

Las oficinas de Correos habilitadas para este proceso han sido seleccionadas en coordinación con el Ministerio, teniendo en cuenta las estimaciones de demanda y las necesidades en materia de extranjería en cada provincia.

Los profesionales de Correos que participan en este procedimiento han recibido formación específica para garantizar una atención adecuada, incluida la posibilidad de actuar en representación de las personas interesadas en la tramitación de sus solicitudes.

El proceso se enmarca en la prestación de los Servicios de Interés Económico General (SIEG) asignados a Correos tras la modificación de la Ley Postal aprobada en julio de 2025, así como en el contrato-programa que forma parte del desarrollo de dicha reforma, aprobado el pasado 2 de junio.

Con esta iniciativa, Correos destaca que refuerza su contribución a la cohesión territorial, económica y social, así como a la sostenibilidad y al bienestar público, en línea con su misión de servicio público y con los objetivos recogidos en su Plan Estratégico 2024-2028.