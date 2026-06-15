Estas son las tres empresas que ocuparán más suelo en el Puerto Exterior de A Coruña

Puerto Exterior de Langosteira Carlota Blanco

Exolum (la antigua Compañía Logística de Hidrocarburos, CLH) avanza en la tramitación administrativa para poder construir una terminal de graneles líquidos en el Puerto Exterior de Langosteira. Con la previsión que recoge el proyecto hecho público la semana pasada, esta empresa ocupará 129.000 metros cuadrados de superficie, con lo que se convertirá en la empresa que más terreno ocupe en el recinto portuario.

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Hasta que esta iniciativa se materialice, Repsol es por el momento la que más terreno tiene en concesión. En concreto, posee 113.253 metros cuadrados, distribuidos entre la lámina de agua del pantalán petrolero, las conducciones del poliducto de la refinería y otras instalaciones situadas en tierra, según explica la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Actividades agroganaderas

Galigrain, del Grupo Nogar, tiene una importante presencia en la dársena de Langosteira, con 101.743 metros cuadrados concedidos mediante dos concesiones (una de 96.919 metros cuadrados destinada a graneles sólidos y otra de 4.824 metros cuadrados para unos tanques de graneles líquidos).

Terminales Marítimos de Galicia (TMGA) también cuenta con dos concesiones para diferentes naves. Una es de 51.991 y otra de 4.969 metros cuadrados. Entre las dos suman 56.960 metros cuadrados. Por su parte, Pérez Torres ocupa una superficie 46.336 metros. Esta última, junto con TMGA y Galigrain, son los tres principales estibadores de Langosteira, ya que se encargan de recibir importantes cantidades de productos agroganaderos.

TMGA y Pérez Torres también cuentan con una importante presencia en el recinto portuario

Con menos espacio, Cementos Carral es otra de las compañías que desarrolla su actividad en el Puerto Exterior (de hecho, fue la primera empresa en iniciar sus operaciones en este recinto portuario). Dispone de 5.290 metros cuadrados.

Nuevo inquilino

Cementos Tudela Veguín, una empresa muy arraigada en el puerto de A Coruña, inició en 2025 la tramitación administrativa para obtener una concesión en Langosteira. Su intención es construir una instalación de descarga y almacenamiento de cemento, que tiene un coste estimado de casi ocho millones de euros. Esta compañía, con sede en Asturias, produce y comercializa distintos tipos de cemento y derivados, en formatos granel y ensacado, con destino a mercado nacional e internacional.

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El proyecto que ha presentado busca ampliar “la capacidad de crecimiento comercial, lógistica y empresarial”, que un puerto como el situado en punta Langosteira le permitiría a Cementos Tudela Veguín llegar a tener, según recoge la documentación presentada. Ocupará una superficie de 3.350 metros cuadrados, según informa el Puerto coruñés.

Naves más pequeñas

Hércules, Servicios Auxiliares Portuarios y Logísticos dispone una instalación en la que ofrece apoyo a las empresas operadoras, logísticas o constructoras, poniendo a su disposición espacios para el almacenamiento de mercancías, habilitación de oficinas y depósito de materiales. La Autoridad Portuaria le concedió una concesión de 1.100 metros cuadrados para poder desarrollar esta actividad en la dársena exterior.

La Asociación Gallega de Fabricantes de Alimentos Compuestos (Agafac) es una organización profesional con sede en A Coruña, con un carácter sectorial y ámbito autonómico. Esta entidad construye en la actualidad un inmueble en el Puerto Exterior en el que se ubicará su nueva sede (a día de hoy se encuentra en el muelle de San Diego) y que también albergará un centro de control alimentario. Para poder desarrollar esta iniciativa, cuenta con una parcela de 681 metros cuadrados.

Las instalaciones portuarias situadas en Arteixo carecen de un local de hostelería. Esta situación está previsto que cambie con el proyecto promovido por la empresa Hostelería Punta Langosteira SL, que construirá una cafetería que tendrá un coste de 137.500 euros. Para poder hacerlo, el organismo portuario le concedió una concesión para ocupar una superficie de 540 metros cuadrados.

El proyecto constructivo señala que “el diseño interior de la edificación viene condicionado por las necesidades de la promotora y el buen funcionamiento del servicio” y que, para ello, “se proyecta una cocina amplia, con una zona de almacén enfrentada”, para facilitar el acceso al producto”.