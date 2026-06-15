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A Coruña

Nuevo supermercado en la entrada de A Coruña: Gadis sustituye al antiguo Alcampo

El inmueble, con 1.415 metros cuadrados de superficie construida, tendrá aparcamiento

Lara Fernández
Lara Fernández
15/06/2026 21:30
El antiguo Alcampo en la carretera Baños de Arteixo
Archivo El Ideal Gallego
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Nueva superficie comercial para A Coruña. La Junta de Gobierno local concederá mañana licencia para adaptar y acondicionar el edificio que dejó vacío el Alcampo de la parcela 66B de la carretera Baños de Arteixo (antiguo Dia Maxi) a un nuevo uso: un supermercado Gadis con aparcamiento.

Mercartabria, sociedad instrumental de Gadisa Reatail, solicitó la licencia que mañana se le concederá para realizar obras de conservación y actualización del local destinado a supermercado y estacionamiento, con un presupuesto de ejecución material de 1,2 millones de euros. El plazo para iniciar las obras será de seis meses y el de ejecución de 24, computados a partir de la notificación de la licencia.

El edificio, cuyo año de construcción es de 1980, tuvo uso de comercio de alimentación desde 1998. En 2000 inicia la actividad Tengelmann España, bajo la enseña “plus”; en 2007, Maxi Dia, supermercado que opera bajo la misma licencia de actividad hasta 2023. En junio de dicho año la explotación pasa a Alcampo, hasta su cierre en 2025. Desde entonces, el inmueble, con una superficie construida de 1.415 metros cuadrados, se encuentra sin actividad, aunque por poco tiempo.

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