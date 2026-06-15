Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La leyenda negra de Eusebio da Guarda: pintan la palabra “esclavista” bajo su estatua en la plaza de Pontevedra

Abel Peña
Abel Peña
15/06/2026 04:30
Monumento de Eusebio da Guarda, con la pintada “esclavista” Pintada en la escultura de Eusebio da Guarda acusándolo de esclavista
Monumento de Eusebio da Guarda, con la pintada “esclavista” Pintada en la escultura de Eusebio da Guarda acusándolo de esclavista
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El armador Eusebio da Guarda (1824-1897) pasó a la historia por su labor filantrópica en A Coruña. No tuvo hijos, así que entregó su herencia a la ciudad. Por eso existe un colegio, un instituto y un mercado con su nombre. Esa es la historia, pero también existe una leyenda negra, y nunca mejor dicho, porque se le acusa de negrero. De ahí que la semana pasada apareciera en el plinto de la estatua de bronce en la plaza de Pontevedra un garabato con la palabra “esclavista”.

El historiador José Manuel Caamaño, autor de ‘Vida e historia del mayor prócer coruñés’, deplora lo sucedido y lo achaca, sobre todo, a la ignorancia que existe entre el público general en lo que se refiere a la historia. “Como todas las leyendas negras de este país, proceden de gente poco culta”, lamenta, al tiempo que critica la envidia, como un rasgo psicológico propio de país, “contra el que haya triunfado en la vida. Lo mismo pasa con Amancio Ortega. Es la maldita envidia”.

Caamaño explica que Da Guarda nunca participó en  el comercio de esclavos trasatlántico que existió durante la mayor parte del siglo XIX, para llevar mano de obra desde África hasta las plantaciones americanas. “Es cierto que se graduó como piloto de marino mercante e incluso hizo las prácticas, pero nunca se hizo a la mar, como sí hizo su hermano, que navegó durante mucho tiempo”, matiza. En aquella época, todo piloto tenía que formular el juramento de que nunca haría de pirata ni de negrero y que no navegaría sin permiso bajo ningún pabellón que no fuera el español.

Da Guarda fue el segundo marido de Modesta Goicouría (también recordada en el callejero), viuda de un rico empresario cubano, y acabó dirigiendo la empresa, llegando a ser uno de los hombres más ricos de A Coruña. Siempre fue generoso con su fortuna y la ciudad se lo agradeció con la estatua que se levantó en 1891, junto al instituto que lleva su nombre, la primera que se erigió en A Coruña y que ahora ha sido objeto de un vandalismo activista.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El edil de Hacienda, José Manuel Lage; la alcaldesa, Inés Rey, y la concejala de Bienestar Social, Nereida Canosa

Cerca de 80 proyectos municipales esperan la inyección de un crédito
Abel Peña
quintana. solar abandonado en la calle alameda

El solar de la calle Alameda albergará un edificio de ocho viviendas con fachada de galería
Abel Peña
Monumento de Eusebio da Guarda, con la pintada “esclavista” Pintada en la escultura de Eusebio da Guarda acusándolo de esclavista

La leyenda negra de Eusebio da Guarda: pintan la palabra “esclavista” bajo su estatua en la plaza de Pontevedra
Abel Peña
Puerto Exterior de Langosteira

Estas son las tres empresas que ocuparán más suelo en el Puerto Exterior de A Coruña
Iván Aguiar