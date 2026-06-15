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A Coruña

La programación del Coliseum, también para los niños: Luli Pampín trae su nuevo show a A Coruña

Las entradas ya están a la venta

Redacción
15/06/2026 18:31
Cartel del nuevo espectáculo de Luli Pampín
Cartel del nuevo espectáculo de Luli Pampín
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Durante diez años de carrera, la intérprete argentina Luli Pampín se ha consolidado como de una las artistas infantiles más importantes de todo el mundo. El próximo otoño celebrará en A Coruña con su ‘Millones de gracias World tour’, que dispondrá en el Coliseum el 28 de noviembre (17.00 horas).

Se trata de un show exclusivo, para toda la familia, en el que convergen música, imaginación y el corazón. Voz en vivo, pantallas gigantes, efectos visuales, un elenco de bailarines y una veintena de cambios de vestuario protagonizan este nuevo espectáculo de Luli Pampín.

Las entradas ya están a la venta a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com, por precios que parten de 32,4 euros, según el sector del multiusos herculino escogido.

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De este modo, la propuesta familiar de Luli Pampín se une a otros conciertos que han ido redondeando la programación del Coliseum de A Coruña, como los conciertos de Bunbury, Silvio Rodríguez, Camela o Mónica Naranjo, entre otros.

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