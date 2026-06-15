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A Coruña

La plaza de Vigo como escenario para la preparación futbolística de Alberto Núñez Feijóo

El líder del PP subió a sus redes una imagen jugando con su hijo en este rincón coruñés

Esther Durán
15/06/2026 19:54
Alberto Núñez Feijóo juega al fútbol con su hijo en la plaza de Vigo
Alberto Núñez Feijóo juega al fútbol con su hijo en la plaza de Vigo
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"Viendo esta imagen, es evidente que no juego en la selección porque no quiero". Con esta frase llena de ironía y de retranca comentó Alberto Núñez Feijóo la foto que subió a sus redes y en la que se le ve jugando al fútbol con su hijo. 

Para un coruñés, es evidente que la imagen está tomada en uno de los rincones de la ciudad, la plaza de Vigo, uno de esos espacios en los que los niños suelen jugar mientras los padres los esperan tomando algo en alguna de las terrazas cercanas. Al fondo, se puede ver lo que antes era el Equitativa y que ahora es algo tan prosaico como el Registro Civil y parte de la tienda de chuches Mely, que logró sobrevivir al Equitativa y que sigue endulzando la vida de muchos niños y unos cuantos adultos. 

En la foto, Núñez Feijóo aparece rematando un balón que no se ve pero se percibe mientras su hijo, de espaldas y con guantes de portero, intenta evitar el gol. El líder del PP bromea en el tuit con la frase que le ha lanzado el PSOE más de una vez de que "no es presidente porque no quiere" y hace gala de sus dotes futbolísticas pocas horas antes del debut de España en el Mundial. 

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