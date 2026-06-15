La calle Santa Catalina ya divisa su nueva imagen 

Vista de la renovada calle Santa Catalina Quintana

El Ayuntamiento avanza con la hoja de ruta prevista en los Cantones, donde prosiguen las obras de remodelación con los trabajos ya sobre el terreno entre Sánchez Bregua y la plaza de Mina, acceso principal al centro de la ciudad.

En paralelo, continúan las actuaciones que ya permiten divisar parte de la nueva imagen de los Cantones y su entorno. Es el caso de la calle Santa Catalina, donde días atrás concluyeron las tareas de renovación del pavimento en el sector sur, superficie que pasa a ser peatonal para, de esta forma, mantener un recorrido ininterrumpido a pie desde la plaza de Mina.

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La disposición de las losas se completó antes del fin de semana y el Gobierno local dio un paso más en el plan de trabajos en Santa Catalina, con el inicio de la plantación de cinco nuevos árboles a lo largo de este tramo. Todos ellos son ejemplares de carpe branco (carpinus betulus): cuatro, al lado de la Fundación Barrié; y uno, en el cruce con Durán Loriga.

Estos cinco nuevos árboles se suman a los ya dispuestos en otros puntos de los Cantones donde las obras están en una fase más avanzada. Por ejemplo, en la calle Alcalde Manuel Casás o en el Obelisco, donde a mediados de abril se plantaron cuatro nuevas hayas rojas en el entorno del monumento. Estas hayas acompañarán a un árbol histórico de este enclave: el metrosidero.

Fases

La alcaldesa, Inés Rey, valoró el buen ritmo de los trabajos en los Cantones, una obra que, por su amplia área de actuación, está ejecutándose por fases. “Tarefas como a colocación do mobiliario urbano, a adecuación das áreas verdes e a plantación de arboredo sempre se dan nunha fase máis adiantada, tras as obras de máis envergadura, como as das infraestruturas. E, no caso dos Cantóns, a medida que imos avanzando cara á praza de Mina xa se está deixando ver parte da nova imaxe da zona. Por exemplo, en Santa Catalina”, indicó la regidora.

Inés Rey agradeció la paciencia y comprensión de la ciudadanía durante el desarrollo de las obras: “Somos conscientes de que poden xerar molestias, mais a idea que temos en execución formulouse para manter a circulación e o tránsito nos Cantóns sen interrupcións, a medida que avanzamos no conxunto da zona. A bo seguro, no futuro saberemos valoralo”. En este sentido, estos días también se está avanzando en los trabajos correspondientes al nuevo elevador que conectará el aparcamiento de los Cantones con la superficie peatonal.