Hace 25 años | La calle a Ramón Núñez sirve para homenajear a los profesores

Inauguración de la calle de Ramón Núñez en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, se inauguró el paseo Ramón Núñez Montero, dedicado al maestro coruñés que inició la saga de los Núñez que se dedicaron a la docencia. En 1976, hace 50 años, un altercado en la en la plaza de España con intervención de dos policías y un taxista alborotó el orden público. En 1951, hace 75 años, se conoció el programa de fiestas de Teresa Herrera y mes de agosto, y hace 100 años, en 1926, la ciudad celebraba la festividad de San Antonio.

La calle al profesor Ramón Núñez rinde un homenaje a la enseñanza

La emoción protagonizó la inauguración del paseo Ramón Núñez Montero, popular maestro coruñés que inició la saga de los Núñez que se dedicaron a la docencia, según recordó al propio alcalde, Francisco Vázquez, en un acto que se convirtió en auténtico homenaje al mundo de la enseñanza. El director de los museos científicos y nieto del profesor, Ramón Núñez, agradeció a la ciudad el sentido reconocimiento a la figura de su abuelo, de quién destacó su gran entrega a la educación, gracias a la que consiguió dejar un importante legado a sus alumnos. El alcalde Francisco Vázquez destacó que el acto es un homenaje al mundo de la enseñanza en general, además de al propio profesor que pondrá nombre a la vía.

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Altercado en la plaza de España con intervención de dos policías

Un gran altercado con intervención de dos policías armados, dos individuos y una mujer de vida dudosa, se produjo en la plaza de España. Un policía armado que pasaba por la citada plaza vio cómo se agolpaba gente en torno a un taxi y unas personas que no le dejaban circular. Al acercarse el policía y ver a dos individuos y una mujer en aquella actitud amenazante para el taxista, intentó intervenir cuando uno de los hombres, blandiendo una botella de cristal rota, le amenazó. Santiago Manuel Rodríguez Pazos, que presenciaba la escena, hizo causa común con ellos y, en ese momento, fue reducido por otro policía armado, que acertó a pasar en ese momento y que trató de defenderse con la porra. La alteración del público fue en ese momento grande.

Ya hay programa de fiestas de Teresa Herrera y de agosto

Reunida la Comisión de Fiestas de La Coruña, bajo la presidencia del alcalde, señor Molina, se estableció el programa definitivo para las fiestas de Teresa Herrera, que se iniciarán con el partido de fútbol, el día 29, seguirá con otras pruebas deportivas al día siguiente, como hockey femenino y atletismo, y, probablemente, boxeo, y la corrida del día 1 de julio. Los tres días habrá funciones de ópera. En cuanto a las fiestas de agosto, también quedó fijado el programa, ya por fechas, acoplando los diversos festejos una vez recogidas las distintas iniciativas. Se iniciarán el día 28 de julio con el concurso hípico. La Semana Grande comenzará el 5 de agosto, y en ese día empezarán las corridas de toros, tres al parecer. Habrá batalla de flores, festivales náuticos y regatas de traineras.

La ciudad celebra la festividad de San Antonio

Solemnes y concurridos resultaron los cultos a San Antonio celebrados el domingo en la iglesia parroquial de San Nicolás. Dijeron las dos misas de comunión el señor Castro Maceda y el párroco señor Leiceaga. En la solemne ofició el señor Gallego. La misa fue cantada por el coro y orquesta que dirige el señor Barrero. El panegírico estuvo a cargo del Padre Secundino.

Por otra parte, se informa de lo recaudado por doña Marina Piñeiro, maestra de la escuela de Lians (Oleiros), a favor de la familia de don Ramón Valera, que perdió todos sus muebles y ropas con motivo del incendio de su casa en dicha parroquia. En total, se han recogido 16,30 pesetas.