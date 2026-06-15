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A Coruña

Graduación de los alumnos de FP y Música Profesional del Liceo

La ceremonia tuvo además un significado especial al despedir a la primera promoción del ciclo de Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos

Redacción
15/06/2026 15:20
Graduados de FP y Música Profesional del Liceo 2026
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Óscar García García
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El Liceo La Paz celebró el viernes 12 de junio el acto de graduación de una nueva promoción de alumnos de Formación Profesional y del Centro Autorizado de Música Profesional (CAMP), en una jornada marcada por las altas temperaturas y, sobre todo, por la emoción de los estudiantes, sus familias y el profesorado.

El evento reunió a más de un millar de asistentes y sirvió para reconocer el esfuerzo y la dedicación de los cerca de 350 alumnos de Formación Profesional que finalizaron sus estudios este curso, así como de los cuatro graduados profesionales del CAMP, tres de la especialidad de Piano y uno de Bombardino.

El acto estuvo presidido por las directoras generales del centro, Marisa Pérez-Roca Fernández y Teresa Fiaño Fraga, junto al director técnico, Martín López Álvarez, el coordinador de Ciclos Formativos, Sergio Carracedo Pérez, y el director del CAMP, José Orentino Sueiro Menor.

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Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el discurso pronunciado por las alumnas del ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería Sara López, Marina Rodríguez y Ariadna Vázquez, quienes ejercieron de portavoces de toda la promoción. Durante su intervención recopilaron anécdotas, recuerdos y experiencias compartidas por estudiantes de los distintos ciclos formativos, logrando que cada graduado se sintiera representado en una ceremonia concebida como una celebración colectiva de toda la comunidad.

La ceremonia tuvo además un significado especial al despedir a la primera promoción del ciclo de Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos, un hito que refleja la continua evolución de la oferta formativa del centro y su apuesta por las profesiones emergentes vinculadas a la industria digital y creativa.

La música volvió a tener un papel destacado gracias a la actuación de David Ferreiro y Eugenia Aleksandrova, que pusieron la banda sonora a una ceremonia cargada de emociones, recuerdos y agradecimientos.

Con esta graduación, los estudiantes cierran una importante etapa académica y comienzan nuevos caminos profesionales y personales. Muchos ya se incorporaron al mercado laboral en diferentes sectores, mientras que otros continuarán ampliando su formación. En cualquier caso, todos ellos llevan consigo la experiencia, los conocimientos y los valores adquiridos durante su paso por FP Liceo La Paz.

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