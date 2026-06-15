Estos serán los dos festivos locales de A Coruña en 2027

San Juan será uno de los días no laborables en 2027

La Xunta ha decidido sus festivos de 2027, y esa decisión arrastra al gobierno local de A Coruña a seleccionar los suyos. Como siempre, la clave es si la administración autonómica incluye o no el San Juan. Y no lo ha hecho.

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El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció este lunes 15 de junio que su gobierno ha propuesto como festivos propios de Galicia para 2027 los días 19 de marzo (San José) y el 17 de mayo (Día das Letras Galegas). El máximo mandatario autonómico explicó que, al caer festivo el 25 de julio, (motivo por el que 2027 será Año Santo) el Gobierno gallego opta por señalar en rojo en el calendario el 19 de marzo.

Las administraciones locales tienen derecho a elegir dos días. En el caso del Ayuntamiento coruñés, está claro. Desde María Pita aún no lo han anunciado oficialmente, pero 2027 traerá como festivos locales en A Coruña el tradicional Martes de Carnaval y San Juan.

En 2027 el Martes de Carnaval caerá el 4 de febrero. Mientras, el 24 de junio de 2027 será un jueves.

El gran sacrificado será de nuevo el Rosario, el 7 de octubre. Fue en la época del popular Carlos Negreira como alcalde de A Coruña cuando, para atender la demanda ciudadana, se rompió la tradición y se decretó el día de San Juan festivo por primera vez. En 2012 y 2013, durante el mandato de Negreira, el 24 de junio caía en domingo, por lo que el Rosario se mantuvo en el calendario de festivos. Sin embargo, en 2014 tuvieron que tomar una decisión que despertó críticas, sobre todo del sector religioso y de la Ciudad Vieja, y se optó por sacrificar el Rosario y optar por San Juan.