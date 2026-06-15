Empieza el verano en las playas de A Coruña con socorristas, pero casi sin bañistas

Este lunes, 15 de junio, marca de manera oficial el inicio de la temporada de verano en las playas de A Coruña. Después de las tareas de acondicionamiento de las últimas semanas, en las que se dejaron los arenales allanados retirando las dunas y los depósitos de los temporales, se instalaron las casetas y los aseos e, incluso, se colocaron los altavoces, este lunes llegaron los últimos que faltaban para completar el dispositivo estival: los socorristas.

Los servicios municipales se dedicaron en los últimos días a realizar profundas limpiezas en los arenales. Lo hicieron en horario nocturno, cuando las playas estaban vacías de bañistas, y con excavadoras que de madrugada dejaron la arena completamente lista para la temporada estival.

Curiosamente, su desembarco en las playas se produce con ellas prácticamente vacías. Después de los últimos tres días de intenso calor, que el sábado incluso dejó registros de récord en A Coruña, este lunes amaneció con nieblas y cielos nublados y con una previsión de temperaturas que no superarán los 21 grados. Y el día no animaba a pasarlo en la playa.

Los socorristas llegan a las playas de A Coruña Víctor Seoane

Durante el fin de semana las playas del Orzán, Riazor y Matadero, sobre todo, se llenaron hasta sus últimos recodos con bañistas que aprovecharon el buen tiempo o que se querían librar del intenso calor con un baño. Aunque pareciese que ya era verano en la playa, restaban por llegar los socorristas, que desde este lunes y hasta septiembre se encargarán de vigilar y de atender a las personas que lo necesiten.

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Con el inicio de la temporada de verano en las playas A Coruña también estrena normas, conforme a la ordenanza sectorial aprobada el pasado otoño. Entre las principales novedades que trae está el 'adiós al reggaeton', ya que la norma prohíbe usar dispositivos sonoros que produzcan ruidos molestos, de manera que se pone fin a los 'conciertos' que se apoderaron de los arenales en los últimos años. También queda prohibido hacer fuego, la venta ambulante, el camping o el parcelamiento.

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Ya desde el 1 de junio (y hasta el 30 de septiembre) los perros también tienen prohibido bajar a las playas, excepto en el caso de la cala de Bens, que es la única canina de la ciudad.